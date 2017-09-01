溫度變化1度 空氣鐘2天動力

2017-09-01

〔記者方惠宗／台北報導〕積家（Jaeger-LeCoultre）昨（31）日在台北複合式精品店Art Haus大安旗艦店發表與澳洲工業設計鬼才馬克紐森（Marc Newson）最新合作設計的空氣鐘「Atmos 568 by Marc Newson」，此經典座鐘以透明鐘殼和明淨外觀展現機械機芯的運行型態，宛如一艘瓶中船，非凡奇妙。內部裝飾元素全經周詳設計，但要數最令人驚嘆的一環，正是那圓方形的Baccarat水晶鐘殼。業者說，這個鐘殼的製作過程非常複雜，其完美外形是無數工序和研發步驟的結晶。

積家與馬克紐森的合作始於2008年，以嶄新、獨特的方式演繹經典的Atmos空氣鐘。這次，馬克紐森再度為這款座鐘設計出富有當代風格，同時保留原作精髓的全新座鐘，以Baccarat水晶球體詮釋時鐘運行的純淨簡潔，賞心悅目。為何使用水晶玻璃？馬克紐森說：「全因這種物料給人美麗高貴之感。」

積家Atmos空氣鐘發明於1928年，它可恆定運作、不須人手操作的秘密就在其內部一個充滿混合氣體的密封罩；當所處溫度上升或下降，密封罩中的混合氣體便會膨脹或收縮，而密封罩跟座鐘的動力發條相連，從而為座鐘的機芯上鏈，提供源源不絕的走時動力。每攝氏1度的溫度變化足以為座鐘提供約2天的運行動力。座鐘機芯的齒輪系的設計巧奪天工，且完全無需潤滑油，為完美的機械運行保有純粹的極致之美。

馬克紐森分析此座鐘所具備的完美永續性，「相對現今社會，棄置電子產品在某程度上被視為理所當然的事。Atmos系列空氣鐘則與之相反，永不會成為棄物。」他說：「它與物主建立獨特的情感聯繫，並成為其生活的一部分。積家的作品輕易通過時間的考驗，其豐富的價值和歷史世代相傳。」

積家Atmos 568 by Marc Newson空氣鐘於Art Haus大安旗艦店展出至9月6日止。

圖片提供：Jaeger-LeCoultre