土洋4WD中型SUV

2017-08-31

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【進口篇】

捷克7人座SUV汽油4WD旗艦 Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4尊榮版

捷克Škoda車廠首款7人座SUV力作Kodiaq，是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的中型SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，全車延續Simply Clever的貼心實用設計理念，打造出一輛最適合家庭使用的全方位7人座SUV。

此番試駕的Kodiaq 2.0 TSI尊榮版，全車燈具皆採用時下最夯的LED光源，銀色的車頂行李架和車身鍍鉻窗框相呼應，搭配足下4只19吋TRIGLAV款式鋁圈，彰顯這個捷克品牌一貫訴求的精緻度與價值感。

引擎蓋下搭載一具2.0升TSI缸內直噴Turbo引擎，擁有180匹最大馬力與32.7公斤米峰值扭力，結合4x4全時4輪驅動系統及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為11.6公里／公升，符合1,800～2,400cc小客車的3級耗能標準。

本車0～100公里／時加速需時8.2秒，極速可直上205公里／時，以車長逼近4米7的中型SUV算是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，4x4的循跡性能讓人在濕滑路面更有信心，全方位滿足歐風SUV買家的駕馭期待。

儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；全車系中控台皆標配"BOLERO"8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，能結合Smart Link智慧型裝置互連系統套件和無線充電手機裝置來使用2.0 TSI尊榮版並配有環艙10色LED氛圍燈，整體配備條件相當出色。此外，全車系都配有第3排5/5分離式傾倒座椅，以便需要乘載超過5人時能派上用場。

Škoda Taiwan將Kodiaq 2.0 TSI 4x4尊榮版開出140.9萬的上市優惠價，不僅直接衝擊到尺碼小上半號的日系進口5人座SUV，甚至比採客車認證的現代Santa Fe領袖款7人座國產SUV還便宜了8萬元。

Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,697×1,882×1,655mm

軸距：2,791mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TSI缸內直噴Turbo

排氣量：1,984cc

最大馬力：180匹／3,900～6,000轉

最大扭力：32.7公斤米／1,400～3,940轉

驅動方式：4x4全時4輪驅動

排檔設計：7速DSG雙離合器自手排

0～100公里／時加速：8.2秒

極速：205公里／時

平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：140.9萬

【國產篇】

客貨車認證5人座4WD柴油SUV 現代Santa Fe領袖款

儘管現代汽車目前SUV的銷售主力是Tucson，但是產品力大幅精進的小改款Santa Fe仍然是國產SUV中相當有魅力的選擇。換上重新設計的水箱護罩、頭尾燈組、前後保險桿造型和雙梯形排氣尾管的小改款Santa Fe，不僅外觀看起來煥然一新，引擎動力亦有所提升，使它成為市場上整體條件最均衡的4WD國產中型SUV。

本文試駕的小改款Santa Fe領袖款，仍搭載一具2.2升R-type高壓共軌柴油引擎，透過eVGT電子式可變幾何渦輪的加持，可輸出強勁的200匹最大馬力，扭力峰值則提升至44.9公斤米，搭配6速手自排變速箱及ISG引擎智慧啟閉系統，加速性能與燃油效率均較小改款前略有精進。本車採客貨車認證以降低貨物稅，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑13.5公里，能源效率符合1,800～2,400cc最佳的1級水準。

實際試駕時，可以感受到這具R-type柴油引擎與6速手自排變速系統的完美搭配，油門反應相當直接俐落，加速力道充沛飽滿，引擎運轉的精緻度與變速箱跳檔的平順度，均令人印象深刻。HPD高性能強化懸載偏向歐風的調校設定，讓Santa Fe開起來頗有歐系豪華SUV的紮實感，底盤回饋頗為硬朗明快，加上智慧型4WD提供的抓地力與循跡性，操控穩定性更教人信心十足。

坐進車艙，Santa Fe此番小改款內裝鋪陳並沒有幅度太大的變革，儀表仍維持雙筒型潛望鏡造型，黑色基調內裝綴飾以充滿3C科技感的鈦銀色澤飾件，搭配顯示幕透露出的藍色冷光，營造出炫麗的科技時尚氛圍。

安全配備升級、動力效能進化的小改款Santa Fe領袖款（客貨車認證），南陽實業開出132.9萬的售價，足足比採客車認證的7人座領袖款便宜了16萬元，對家庭成員數在5人以內的4WD柴油SUV買家相形更具說服力。

現代Santa Fe領袖款小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,700×1,880×1,690mm

軸距：2,700mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 CRDi柴油共軌Turbo

排氣量：2,199cc

最大馬力：200匹／3,800轉

最大扭力：44.9公斤米／1,750～2,750轉

驅動方式：智慧型4WD

排檔設計：6速手自排

0～100公里／時加速：9.6秒

極速：202公里／時

平均油耗：13.5公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：1級（商用車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：132.9萬