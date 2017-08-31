土洋4WD中型SUV

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【進口篇】
捷克7人座SUV汽油4WD旗艦 Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4尊榮版
捷克Škoda車廠首款7人座SUV力作Kodiaq，是以福斯集團MQB橫置引擎模組化平台開發出的中型SUV產品，擁有輕量化、高剛性的車體結構，全車延續Simply Clever的貼心實用設計理念，打造出一輛最適合家庭使用的全方位7人座SUV。
此番試駕的Kodiaq 2.0 TSI尊榮版，全車燈具皆採用時下最夯的LED光源，銀色的車頂行李架和車身鍍鉻窗框相呼應，搭配足下4只19吋TRIGLAV款式鋁圈，彰顯這個捷克品牌一貫訴求的精緻度與價值感。
引擎蓋下搭載一具2.0升TSI缸內直噴Turbo引擎，擁有180匹最大馬力與32.7公斤米峰值扭力，結合4x4全時4輪驅動系統及7速DSG雙離合器自手排變速系統，能源局公布的平均油耗為11.6公里／公升，符合1,800～2,400cc小客車的3級耗能標準。
本車0～100公里／時加速需時8.2秒，極速可直上205公里／時，以車長逼近4米7的中型SUV算是恰如其分。儘管是輛高車身的SUV，操控反應仍十分矯健俐落，行路表現沉穩紮實，4x4的循跡性能讓人在濕滑路面更有信心，全方位滿足歐風SUV買家的駕馭期待。
儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方；全車系中控台皆標配"BOLERO"8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，能結合Smart Link智慧型裝置互連系統套件和無線充電手機裝置來使用2.0 TSI尊榮版並配有環艙10色LED氛圍燈，整體配備條件相當出色。此外，全車系都配有第3排5/5分離式傾倒座椅，以便需要乘載超過5人時能派上用場。
Škoda Taiwan將Kodiaq 2.0 TSI 4x4尊榮版開出140.9萬的上市優惠價，不僅直接衝擊到尺碼小上半號的日系進口5人座SUV，甚至比採客車認證的現代Santa Fe領袖款7人座國產SUV還便宜了8萬元。
Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,697×1,882×1,655mm
軸距：2,791mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TSI缸內直噴Turbo
排氣量：1,984cc
最大馬力：180匹／3,900～6,000轉
最大扭力：32.7公斤米／1,400～3,940轉
驅動方式：4x4全時4輪驅動
排檔設計：7速DSG雙離合器自手排
0～100公里／時加速：8.2秒
極速：205公里／時
平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：140.9萬
【國產篇】
客貨車認證5人座4WD柴油SUV 現代Santa Fe領袖款
儘管現代汽車目前SUV的銷售主力是Tucson，但是產品力大幅精進的小改款Santa Fe仍然是國產SUV中相當有魅力的選擇。換上重新設計的水箱護罩、頭尾燈組、前後保險桿造型和雙梯形排氣尾管的小改款Santa Fe，不僅外觀看起來煥然一新，引擎動力亦有所提升，使它成為市場上整體條件最均衡的4WD國產中型SUV。
本文試駕的小改款Santa Fe領袖款，仍搭載一具2.2升R-type高壓共軌柴油引擎，透過eVGT電子式可變幾何渦輪的加持，可輸出強勁的200匹最大馬力，扭力峰值則提升至44.9公斤米，搭配6速手自排變速箱及ISG引擎智慧啟閉系統，加速性能與燃油效率均較小改款前略有精進。本車採客貨車認證以降低貨物稅，能源局公布的歐規平均油耗每公升柴油可跑13.5公里，能源效率符合1,800～2,400cc最佳的1級水準。
實際試駕時，可以感受到這具R-type柴油引擎與6速手自排變速系統的完美搭配，油門反應相當直接俐落，加速力道充沛飽滿，引擎運轉的精緻度與變速箱跳檔的平順度，均令人印象深刻。HPD高性能強化懸載偏向歐風的調校設定，讓Santa Fe開起來頗有歐系豪華SUV的紮實感，底盤回饋頗為硬朗明快，加上智慧型4WD提供的抓地力與循跡性，操控穩定性更教人信心十足。
坐進車艙，Santa Fe此番小改款內裝鋪陳並沒有幅度太大的變革，儀表仍維持雙筒型潛望鏡造型，黑色基調內裝綴飾以充滿3C科技感的鈦銀色澤飾件，搭配顯示幕透露出的藍色冷光，營造出炫麗的科技時尚氛圍。
安全配備升級、動力效能進化的小改款Santa Fe領袖款（客貨車認證），南陽實業開出132.9萬的售價，足足比採客車認證的7人座領袖款便宜了16萬元，對家庭成員數在5人以內的4WD柴油SUV買家相形更具說服力。
現代Santa Fe領袖款小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,700×1,880×1,690mm
軸距：2,700mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 CRDi柴油共軌Turbo
排氣量：2,199cc
最大馬力：200匹／3,800轉
最大扭力：44.9公斤米／1,750～2,750轉
驅動方式：智慧型4WD
排檔設計：6速手自排
0～100公里／時加速：9.6秒
極速：202公里／時
平均油耗：13.5公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：1級（商用車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：132.9萬
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現代Santa Fe小改款新車換上新式樣的6角形水箱護罩，頭燈光型組合亦經過重新設計，搭配前保險桿上結合LED晝行燈和前霧燈的銀色ㄈ字型飾框，讓前臉看起來更顯時髦帥氣。
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全車系皆標配第3排5/5分離式傾倒座椅，乘坐空間還算OK，有需要時起碼能派上用場多載兩個人。
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Kodiaq車側凹凸有致的肩線，以及充滿層次感的尾門造型，讓這輛高車身的中型SUV看起來更見剛硬俐落，體現Škoda優雅、剛強兼具的品牌設計風格。
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若將後兩排座椅完全傾倒攤平，可將行李廂載貨空間一舉由270公升（第3排座椅立起）擴充到2,065公升，並擁有可觀的置物縱深。
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Kodiaq的儀表控台鋪陳大抵延續著Škoda家族新世代車款的基調，看起來非常清晰大方，中控台上標配”BOLERO”8吋彩色觸控MIB多媒體資訊娛樂系統，可搭配Smart Link智慧型裝置互連系統套件使用。
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這具2.0升TSI缸內直噴Turbo引擎可輸出180匹最大馬力，並在1,400～3,940轉間可產生峰值為32.7公斤米的扭力高原，國內能源局公布的油耗數據每公升可跑11.6公里，能源效率為1,800～2,400cc的第3級。
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Škoda Kodiaq 2.0 TSI 4x4尊榮版全車燈具皆採用LED光源，足下標配19吋TRIGLAV款式鋁圈及235/50R19 SUV專用胎，堪稱現階段台灣市場C/P值最高的進口4WD中型SUV。
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Kodiaq 2.0 TSI 4x4在一般道路馳騁展現沉穩紮實的行路性，循跡表現也非常出色，0～100公里／時加速需時8.2秒，極速可直上205公里／時，全方位滿足歐風SUV買家對駕馭的期待。
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本車雖採5人座客貨車認證，卻仍將大型全景天窗列為標配，第2排4/2/4分離傾倒椅背可完全往前打平，讓行李廂容量擴充至1,680公升，載物實用性相當出色。
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中控台上的8吋多媒體影音主機，整合了NAVI衛星導航系統與倒車顯影系統，可提供完整的影音娛樂、行車資訊及通訊功能。
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小改款後內裝鋪陳變化不大，仍維持黑色內裝搭配鈦銀色澤飾件的調性，輔以顯示幕散發出的藍色冷光，整個車艙瀰漫著3C產品般的科技時尚感。
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小改款Santa Fe尾燈組加入新款LED導光條設計，搭配右下並列的雙梯形排氣尾管，讓車尾流露些許新穎的視覺感。
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柴油動力的Santa Fe領袖款開起來澎湃有力，加速反應凌厲暢快；儘管車體重心略高，但藉由ROP電子車身防傾系統輔助，讓駕駛人激烈操駕時無後顧之憂。
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這具新一代2.2升R-type高壓共軌柴油引擎，結合eVGT電子式可變幾何渦輪設計，動力輸出十分強勁，擁有200匹最大馬力與44.9公斤米峰值扭力。小改款導入ISG引擎智慧啟閉系統，歐規平均油耗每公升柴油可跑13.5公里，油耗較原先進步約19%，能源效率達到1,800～2,400cc商用車最佳的1級水準。