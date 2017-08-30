Giorgio Armani首款氣墊粉餅 限量好禮

〔記者邱巧貞／台北報導〕今年下半年，許多美妝品牌陸續推出氣墊粉餅，包含Giorgio Armani、NARS、JILLSTUART、嬌蘭等，其中向來擅長將高級訂製服布料套用在底妝光影表現的Giorgio Armani，也將推出首款氣墊粉餅。
這次全新上市的Giorgio Armani「訂製絲光精華氣墊粉餅」，靈感來自高級訂製服的紅絲絨布料，在妝效上，突破消費者使用氣墊粉餅常伴隨的困擾，像是泛油光、保濕力不足與容易脫妝等問題，Giorgio Armani強調創造不泛油光的半霧光妝效，當中注入了荔枝萃取與玻尿酸分子，提供保濕力，並揉合「油包水科技」，打造清爽不黏膩的膚觸。
粉盒與粉撲設計延續時尚配件概念。粉盒以亞曼尼經典訂製紅搭配時髦內斂黑，超緊密盒蓋含有高氣密矽膠條，能使盒蓋與盒身緊密結合，時時維持粉底的新鮮乾淨。水滴狀的紅絲絨訂製粉撲，能針對不同部位精準零死角上妝，經高溫抗菌處理，輕拍在臉上粉體不回沾，使用拍打上妝能創造透亮光澤感，亦可用輕推方式上妝，打造無瑕感。
為歡慶首款氣墊粉餅上市，Giorgio Armani將於9／2（六）、 9／3（日）舉辦活動，消費者凡於這2日至Giorgio Armani專櫃，現場排隊購買「訂製絲光精華氣墊粉餅」，即可獲得專屬名字燙印客製化的「Armani Red迷你訂製包」一個，每人限1個，全台限量1,000個，送完為止。