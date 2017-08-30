Pandora秋冬 玩變輕珠寶 硬環可換釦頭 戒指單只疊戴皆美 耳環前後截樂趣加倍

2017-08-30

〔記者王瀅娟／台北報導〕丹麥珠寶品牌Pandora秋冬系列更注重變化，從手環、戒指到耳環都有更實用的轉換式設計，更能享受玩珠寶的樂趣。

秋季系列以玫瑰金與幾何圖形為主，強調大顆鋯石帶來的閃耀感。全新推出可替換釦頭的硬環，可另外購買閃耀鋯石替換釦頭，讓硬環本身就是一只漂亮的開口手環。戒指也新推出組合式設計，可分別佩戴也可組合成單只戒指，適合與閨密一人一個。耳環以耳釘為主，前後兩截式設計也可單戴或組合佩戴，鑲滿鋯石，因而即使小巧，卻存在感十足。

冬季系列注入北歐冬日氣息，夜幕星辰、潔淨雪花與冰柱皆為靈感，大量應用藍色調水晶營造夜空氛圍，晶透鋯石代表銀河中的星星或覆蓋大地的冰霜，讓女孩們彷彿將絢麗星空與冰雪美景穿戴在身上。年度品牌大使「Hebe」田馥甄一眼就相中的Shooting Star系列，以由小至大排列的鋯石象徵劃過天際的流星，簡約的設計不但可搭配派對裝，也可搭配日常穿著的襯衫、牛仔褲，非常實用。