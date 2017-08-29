六感體驗 美國百年廚衛 亞太首間體驗館 藝術美學融入浴廁 細膩質感身心放鬆

2017-08-29

〔記者凃盈如／台北報導〕美國百年廚具衛浴品牌KOHLER，昨於台灣開設首間亞太體驗館KOHLER Experience Center（KEC）， 有別於傳統販售廚衛設備的展間，KEC空間強調藝術性，更透過「六感體驗」展現KOHLER的智慧科技與生活美學以及設計靈感。整個體驗館邀請德國iF設計獎得獎者，也是國內知名室內空間設計師沈志忠操刀，以「優雅生活」為體驗館的設計主軸，提出生活、藝術的概念，讓廚具衛浴不再只強調冷冰冰的功能性，而是透過情境化的空間安排，提供消費者可親身體驗的場域。

隨著本次開幕，KOHLER同時於體驗館秀出多款新品，包含Sensis電腦馬桶，以流線的造型隱藏繁雜線路，可藉由除菌水及紫外線「一鍵除菌」，也是KOHLER首款靠牆安裝的電腦馬桶。廚具部分推出Urbanity櫥櫃系列，講究材質與線條的細緻度，木紋質感搭配高效的配備，讓都市人從忙碌的生活回到家料理時，也能感到身心安頓。另外，本次更展示了KOHLER集團旗下高檔品牌KALLISTA攜手Saint-Louis水晶合作所打造的奢華衛浴系列，且在五感之外增加了「情感區」，展示KALLISTA與世界設計師、建築師合作的作品，讓人觸發更多關於生活空間的各種靈感。