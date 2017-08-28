德國暢銷Roadster更名小改款-2

2017-08-28

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【電動硬頂篇】

Mercedes-Benz SLC 200

Mercedes-Benz SLK不僅是全球電動硬頂敞篷車的濫觴，同時也是最暢銷的電動硬頂Roadster小跑車，2015年底小改款之際將車系更名為SLC，以呼應品牌車系的新命名通則。車頭前臉融入了當家跑車Mercedes-AMG GT的造型特徵，賦予這款步入產品世代後期的敞篷小跑車嶄新面貌。

本文試駕的SLC 200，換上一具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎（原SLK 200排氣量為1.8升），最大馬力輸出仍維持184匹不變，但峰值扭力則由小改款前的27.5公斤米增強為30.6公斤米，搭配齒比銜接更綿密的9G-TRONIC 9速手自排變速箱，讓這款激情Roadster小跑車操駕起來更快意盎然。

大腳油門一拜，SLC 200的加速力道伴隨著引擎低吼順勢而出，頓時讓你感受到些許推背快感；由靜止加速至時速百公里需時6.9秒，帳面數據還不難挑戰路上常見的熱門性能鋼砲與Coupé小跑車。而電動硬頂Roadster特有的浪漫與灑脫，則和包覆在密閉車艙裡的Coupé大相逕庭。

本車標配的跑車化懸載屬於硬朗中不失Q勁的類型，少了些許其他德系廠牌小跑車的死硬，卻又比日系小跑車更紮實穩健。方向盤的回饋感頗為明確，轉向反應精準俐落，提供不錯的操控樂趣；掣煞表現頗為漸進，不似福斯集團旗下性能車款那麼神經質。

這輛SLC 200試駕車選配了AMG Line內裝套件，採用賽車方格式儀表板，Nappa真皮包覆的3輻多功能跑車方向盤兩側手握處打上透氣孔並車上紅色縫線，座椅及門板的黑色皮面也點綴以紅色對比車縫線，搭配紅色安全帶，視覺上洋溢著性能熱血的氛圍。

台灣賓士為SLC 200開出299萬的新車起跳價，雖只比上文性能優異許多的保時捷718 Boxster稍便宜9萬元，但對偏愛電動硬頂Roadster實用性的多金買家仍有其說服力。