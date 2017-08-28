德國暢銷Roadster更名小改款-1

2017-08-28

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【傳統軟篷篇】

保時捷718 Boxster

2016年日內瓦車展保時捷發表了更名小改款的718 Boxster雙座敞篷小跑車，全面更新為水平對臥4缸Turbo動力，藉由汽缸數減少、排氣量降低及渦輪增壓技術的採用，以呼應減碳環保的全球趨勢，並實質精進了動力效能。

此番試駕入門動力的718 Boxster，車尾採用跟等級較高的718 Boxster S不同的中出扁闊4邊形排氣尾管，讓人藉以分辨出兩者不同。這輛熔岩橘車色試駕車還選配了霧面黑色烤漆20吋Carrera S輕合金輪圈，視覺上充滿性能氣勢。

新換上的2.0升水平對臥4缸Turbo引擎仍採中置設計，最大馬力輸出可達300匹，並在1,950～4,500轉間形成峰值38.7公斤米的扭力高原，搭配7速PDK雙離合器自手排變速系統，動力銜接綿密紮實，驅策起來非常凌厲暢快。

根據原廠的性能數據，718 Boxster由靜止加速至時速百公里僅需4.9秒，極速則可直上275公里／時，而這輛試駕車多花了13萬2,600元去選購跑車計時套件，藉助其Sport Plus模式起步加速時間還可再快上0.2秒，也就是說只要4.7秒便能達成0～100公里／時起步加速。

718 Boxster除了跑得更快，其油耗表現也十分出色，根據能源局公布的歐規油耗數據，平均每公升可跑12.2公里，以一輛0～100公里／時加速不到5秒、極速可直上275公里／時的激情快車而言，這樣的油耗表現絕對要豎起大拇指稱讚。

此番小改款，內裝控台最大改變在於空調出風口造型，並換上7吋多點觸控式銀幕的PCM保時捷通訊管理系統。本文試駕的718 Boxster還選配了黑色真皮套件（包含部分真皮的座椅）、外觀色烤漆車內飾板、真皮包覆GT跑車式方向盤、銀灰色安全帶、跑車計時套件等，奢華指數直線飆升。

總代理永業公司將718 Boxster報出308萬起的基本售價，並提供了豐富的客製化選配清單，讓喜歡雙座敞篷Roadster小跑車的多金玩家可以買到為自己量身訂製的個人專屬座駕。