九華樓全鴨9吃 尬香國賓粵菜廳

2017-08-26

〔記者凃盈如／台北報導〕華泰王子大飯店九華樓以正統粵菜，道地港點聞名中外，去年研製全鴨料理「九華全鴨匯」使烤鴨名氣如日中天，吸引許多饕客前來品味，今年廚藝團隊將菜單再進化，主廚推陳出新，加入泰式元素及夏季當令時蔬，可一次嚐遍關於鴨肉的9種吃法，9種烹調方式包含「片、煮、蒸、滷、燉、炒、烤、炸、涼拌」，共推出10種料理，分別為：滷炸風味鴨全拼、泰式涼拌沙拉集、金沙爽脆杏鮑菇、蔥麥雙餅片皮鴨、荸薺生菜片鴨鬆、避風塘香炒鴨骨、鴨油蒜炒令時蔬、鴨肉蝦皮砵仔糕，最後一道可由慢火陳皮鴨骨粥或芥菜精燉鴨骨湯擇一，8至10人享用不是問題，一套4,800元+10%，適合家族聚餐、長輩宴客。

台北國賓粵菜廳，也於即日起至10月31日推出廣式「黃金櫻桃鴨」三吃，包括第一吃片皮鴨、第二吃燒臘四拼（燒鴨、叉燒、油雞、海蜇），第三吃為白玉鴨架湯，價格為1,980元+10%，每日限量10隻。粵菜廳的廣式黃金櫻桃烤鴨，每隻重達3.8公斤，燒臘主廚用8種中藥及鹽、糖調製成鴨鹽，再用廣東海鮮醬、高粱、磨豉、芝麻醬、五香粉調和成鴨醬，將兩者與各式辛香料、八角、甘草、香葉等醃料塞進鴨膛中，經過燙皮讓鴨肉縮緊後，再淋上鴨皮水讓鴨皮脆口，作為整個製程中的關鍵，雖然費工，但最後在口中迸發的酥脆口感讓人驚喜。