油布衣＋經典單車 打造夢幻小折

2017-08-26

〔記者方惠宗／台北報導〕夢幻「小折」出現了！以油布外套聞名的英國百年品牌Barbour與英國手工折疊自行車Brompton合作推出聯名自行車，擷取Barbour的經典Sage綠色結合Brompton經典車體，並搭配Barbour以經典防水油布製成的油布隨行包，放於車體前方置物座，實踐Barbour的愜意生活態度。

Barbour在1894創立於英格蘭沿海小鎮南希爾茲（South Shields），以防風防水、經久耐用外套聞名全球，英國王室如黛安娜王妃、威廉王子與凱特王妃都是愛用者。Brompton則發跡自1975年的倫敦，以輕巧、折疊快速的特性廣受玩家與收藏家青睞，每台皆以手工打造而成，並可依照個人需求進行客製，每台自行車都在倫敦總部工廠手工打造而成。兩大英倫品牌聯手，除了為這輛小折添上經典色系，也為此設計出與其搭配的油布包款，展現城市悠活的寫意精神。

Barbour同時以最新材質「乾蠟」設計Barbour×Brompton聯名夾克。Barbour官方指出，乾蠟較品牌傳統油蠟清爽，不易因氣候及溫度產生質變，而且有更好的防風、防水效果、更加舒適透氣；領口後方也加入反光條設計，提升夜晚騎乘安全。