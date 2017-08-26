玉見林曉同 牽動浪漫與叛逆─桃機辦展 呈現玉石細膩面向 述說著個人深厚情感

2017-08-26

〔記者王瀅娟／桃園機場報導〕台灣設計師珠寶品牌林曉同受昇恆昌基金會邀請合辦「林曉同‧藝術的浪漫與叛逆─開創玉石嶄新面貌的國際華人藝術家」展覽，展現台灣人文的細膩面向，即日起至11月15日於桃園機場第二航廈C區文化藝廊展出。

設計師林曉同表示，「隨玉而安」系列中同獲中外顧客共鳴的Jade Bear玉熊系列，其實是他送女兒出國念書後回到家裡，看著女兒房間裡收藏著他在她1歲生日時送她的泰迪熊，心有所感而興起的創作，可說與機場非常有緣。玉飾造型過去常與文化相關，而林曉同想從情感與生活的面向去重新詮釋「玉」這個對華人有著深厚情感的素材，「珠寶常常佩戴在胸前，跟心臟距離這麼近，應該要代表佩戴者內心最深刻的故事。」

展覽展出玉熊、青鳥、竹子、蝴蝶結等玉雕作品，搭配手稿與創作故事，還有雕琢玉熊的過程以及工具一同展出。林曉同認為，人說台灣最美的風景是人，而這個美就體現在台灣人的細膩之中。「台灣人，尤其台灣男人，對情感的表達是含蓄的，嘴上不說，但都在很細膩的地方出現，比如展出作品的創意發想都源自我對家人的愛。而玉雕的過程則可以看見台灣工藝的細膩，不是依照玉石料的形狀去雕琢，而從玉石料雕出想要的形狀；突破傳統的塊狀，是立體雕塑，這非常不容易。」

林曉同同時於微風廣場開設「身體上的微形雕塑」快閃店，即日起至10月12日於1樓圓洞區，獨家展出藝人Janet在去年奧斯卡頒獎典禮紅毯擔任HBO特派員時佩戴的青鳥紅碧璽耳環，也是可以欣賞到林曉同玉雕作品的好去處。

  • 林曉同青鳥紅碧璽耳環，玉雕青鳥與水滴型紅碧璽達到巧妙的平衡，將於微風快閃店展出。

    林曉同青鳥紅碧璽耳環，玉雕青鳥與水滴型紅碧璽達到巧妙的平衡，將於微風快閃店展出。

  • 林曉同Jade Bear系列陪伴小熊胸針，將玉雕刻出小熊的生動姿態。

    林曉同Jade Bear系列陪伴小熊胸針，將玉雕刻出小熊的生動姿態。

  • 玉雕的工具也是展覽的一部分，讓參觀者感受工藝。（記者王瀅娟攝）

    玉雕的工具也是展覽的一部分，讓參觀者感受工藝。（記者王瀅娟攝）

  • 「林曉同‧藝術的浪漫與叛逆」於桃園機場二航廈展出。（記者王瀅娟攝）

    「林曉同‧藝術的浪漫與叛逆」於桃園機場二航廈展出。（記者王瀅娟攝）

  • Jade Bear雕塑的過程在展覽中一覽無遺。（記者王瀅娟攝）

    Jade Bear雕塑的過程在展覽中一覽無遺。（記者王瀅娟攝）

  • 林曉同玉蝴蝶結項鍊，46,900至48,000元，微風快閃店獨家價39,800元，限量5條。

    林曉同玉蝴蝶結項鍊，46,900至48,000元，微風快閃店獨家價39,800元，限量5條。

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