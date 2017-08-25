《18春夏男裝週:Versace》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

華麗性感的現代定義

回到初衷、回到原點、回到時尚最炙熱的年代！Versace這場在品牌米蘭總部Palazzo Versace莊園廣場舉辦的2018 春夏男裝秀，將其最代表性的義大利式華麗性感與經典美學都凝聚合一，尤其在品牌創辦人Gianni Versace先生逝世20週年之際，能於這座品牌之家宣告以現代角度重新詮釋的過往經典，那個屬於米蘭「時尚3G」稱霸的年代，再次感動人心。

整體來說，該系列透過設計細節遙想Gianni Versace所帶給品牌的精神與力量，紀念著其為品牌帶來的璀璨黃金歲月，也讓更多人重新認識品牌在時尚歷史長河中所展現的獨有個性。藝術總監Donatella Versace女士表示：「這一季回到品牌起點舉辦男裝秀，讓我有回到家的感覺。」

往日圖騰重現

Versace全新系列將品牌經典元素融入現代風格，透過創新手法呈現，經典而時尚、復古而時髦。無論男、女模特兒，在開場時透過展示輪廓寬鬆的細條紋套裝，搭配亮紅針織衫與休閒短褲，而寬版西裝讓我們憶起Gianni當年喜愛的穿著。招牌的豪華運動風藉由品牌Logo上衣或粉嫩色系的運動套裝呈現，亦將1980年代Gianni的巧思注入都會風格。經典Versace圖騰絲巾以拼接手法重現，在西裝、襯衫、寬鬆長褲、牛仔外套上隨處可見，為整體輪廓畫龍點睛。皮革大衣透過壓紋技術鑲嵌金屬鉚釘，在摩登與實用間達成完美平衡。另外，西裝外套、長褲、洋裝上則以金屬鍊條裝飾，營造絕佳亮點。

米蘭時尚3G與Gianni Versace之逝

Giorgio Armani、Gianfranco Ferre與Gianni Versace等義大利三大設計要角於1970年代開始為時尚愛好者構築起心目中的米蘭「時尚3G」，其各有所長、為世人形塑出不同的潮流美學影響至今。遺憾Gianni Versace於1997年7月15日在美國邁阿密的自家豪宅前遭到連環殺手Andrew Cunanan（1969～1997）槍殺，之後兇手畏罪自殺，亦令這場兇殺成了一宗懸案。

圖片提供／Versace