《18春夏男裝週:Salvatore Ferragamo》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

閒適淡裝如海風

無論是義大利的利古里亞海岸（Riviera ligure）或法國的蔚藍海岸（Côte d’Azur），專屬地中海沿岸的悠游自得也只有居住或曾經到訪的人才知道，然而，這種帶著海風的暖陽親吻臉頰的快意、閒適的風格與無需言語的優雅，這次則貫穿新任男裝設計總監Guillaume Meilland先生所創作的Salvatore Ferragamo 2018春夏男裝系列。

以海邊的生活為靈感起源，並擷取法國第一帥亞蘭德倫（Alain Delon），以及義大利國寶級演員、曾與法國第一美人凱撒琳丹尼芙（Catherine Deneuve）有過一段婚姻的馬切洛‧馬斯楚安尼（Marcello Mastroianni，1924－1996）的悠閒自在為魅力形象，Meilland演繹出當代雋永卻又符合當下的避世主義風格。

優雅之道 一縷藍 一抹紅

一組輕快的色彩奠定了情感的基調，包括大地色調、象牙白、淺粉色與淡藍色，或一縷朦朧藍與深紅木色點綴其間。面料上，從正式場合到休閒時光皆注重輕盈和舒適，並於結構上強調從工作日至週末的廣泛適用性。百慕達短褲與輕盈線衫及外套帶出另一種獨特對比，並搭配上以珊瑚與海馬圖案為代表的海洋主題紋樣裝飾。厚實的漁夫針織衫為洋溢的夏季氛圍畫下美好的句點。

部分圖片提供／Salvatore Ferragamo