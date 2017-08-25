《18春夏男裝週:Dunhill》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

經典現代化

Dunhill在新任創意總監Mark Weston上任之後，無論服裝輪廓與色調皆為之一新，品牌官方以「安靜的革命」（A Quiet Revolution）來形容再貼切不過，因為不管在細節上融入現代元素，或者在面料、色澤與裝飾走向輕鬆舒適與清新路線，皆能守在延續經典款式並進行改良的主軸上，此舉不單能為既有顧客提供更優的服裝，亦是吸引新顧客更好的機會；好搭易配、經典如一卻有更佳的修飾性，這樣面面俱到、絕非為了改而改，在新官上任的品牌革新之路可算是一條顧全大局的中庸之道。

事實上，Mark Weston曾是英國精品Burberry男裝高級副總裁，負責男裝產品系列的開發與發展，對於英國、以至於世界時尚男性對品味與穿著的需要可說在行不過，而且，對Weston來說，「Dunhill富有革新及著重設計的深厚歷史背景，它可以讓我施展創意。」而人們期待的不就是這種更亮眼、更新鮮的火花？

優雅之道 輕正裝 俏配件

來看Weston所帶來的第一個春夏系列。日裝剪裁精緻，細條紋和對比亮色的裝飾帶來活力，俱樂部襯衫撒上品牌標誌性的Tweenie Devil圖案，勾引紳士內心的小反叛；輕薄如襯衫的麂皮夾克亦以粉紅入色，看來神采奕奕；軍裝風軋上一角，毫不搶戲又增添豐富造型。在上班服裝中，一套無結構輕型空氣羊毛材質的西裝充分展示其輕鬆優雅的魅力。

配件上，色彩斑斕的機刻花紋幾何圖案是品牌標誌性設計，出現在絲織領帶、真絲提花晚禮服以及小型拉鍊式手包和卡夾等小皮件。譜上新鮮嫩色的麂皮網球鞋是特別為現代生活而設計，切爾西靴更是英式優雅經典之最。搭配黃銅金屬配件的Duke系列棕色和黑色手工縫製牛皮包款，是這家英國老字號自1893年創立以來引領奢華皮具風範的堅持。

圖片提供／Dunhill