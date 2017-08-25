《18春夏男裝週:Kent & Curwen》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

體育社團中的個人特色

Kent & Curwen的模特兒身著最新系列聚集在舞台中央、依次按隊形站好，如同校園的運動隊拍攝團體照，展示創意總監Daniel Kearns與合作夥伴、英國足球明星大衛‧貝克漢於本季的聯手設計、源自於「社團」的設計理念。Daniel Kearns表示：「每個人在一生中都曾經屬於某一個團。在構思這個系列的時候，我被團隊的歸屬感、成為一個集體或團隊中的一員的概念吸引了。我喜歡在一個團隊中，成員們按照自己的方式改造制服，用自己的穿著搭配展現獨特的個性。」

焦點設計包括品牌標誌性的板球毛衣以磨損邊緣與復古外觀翻新，板球褲也在設計師的巧思下變身成為寬鬆運動褲，搭配網球鞋打造出休閒造型。繡有1926（Kent & Curwen的創立年份）與英格蘭玫瑰徽章的夾克與版型修長而輕盈的大衣融入休閒造型，可混搭學院風條紋圍巾、網球短褲、條紋長襪、膠底帆布鞋，也可搭配同面料長褲與針織衫，襯衫的可拆式領口則為運動西裝造型帶來隨興與瀟灑。

設計背後 我們的團體照！

Daniel Kearns與貝克漢回顧了牛津與劍橋兩所大學過去幾十年體育社團的形象，隊員們為展現獨特時裝風格而採取的混搭方式。1948年倫敦夏季奧運會的歷史照片更引起了他們濃厚的興趣；當年受戰爭供給影響，英國的參賽運動員被要求自備服裝，並佩戴英國國旗標誌以統一身份，因此每個人的「制服」儘管都不一樣，但「精神」卻十分一致。這些社團成員既遵從著裝規範，又能透過不同細節表達自我的文化，正好說明如何在傳統標準中保有個人色彩與無限可能的時尚觀念。

圖片提供／Kent & Curwen