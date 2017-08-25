《18春夏男裝週:Christian Louboutin》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

時尚馬球鞋

法國「紅底鞋」Christian Louboutin首次參與第92屆佛羅倫斯男裝展（Pitti Uomo），以史無前例的鐵馬球賽引介這次主打的Aurelien球鞋。

Christian Louboutin將歷史悠久的新聖母大殿廣場變成硬地鐵馬球的比賽場地，吸引來自法國、德國、香港、義大利、日本、英國及美國等多個勁旅，由3人組成的隊伍皆穿上不同顏色的Aurelien短筒球鞋，於刺激的賽事中一較高下。這款球鞋由佛羅倫斯的Christian Louboutin工坊為這項運動特別打造，風格散發90年代經典籃球鞋的活力；採用獨特鞋底結構，能完美承托雙腳；綴有紅色襯裡的潛水物料內筒舒適地緊貼雙腳，穿脫時不必綁上鞋帶，風格出眾。此鞋的組件多達100個，製程需耗時兩日。

設計背後

Christian Louboutin：我欣見將運動變成生命一部分。

說Christian Louboutin近來迷上各種運動，一點也不為過。繼去年為參加2016年里約奧運會的古巴國家隊設計隊服，以及與好友Henri Tai及其創辦的體育用品電商「SportyHenri.com」合作、為法國國家隊設計閉幕禮時所穿的制服，此刻更以鐵馬球鞋風格出眾。

Christian Louboutin為此次構思表示：「我透過巴黎人認識鐵馬球運動，我喜見他們充滿熱誠。我很欣賞既有熱誠又自律的人，將運動變成生命的一部分。」這場比賽最終由義大利隊勝出。

圖片提供／Christian Louboutin