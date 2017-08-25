《18春夏男裝週:Valentino》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

VLTN高級訂製運動服

Valentino這枚帶著塗鴉酷味、散發一股街頭意識的白底黑字新Logo「VLTN」簡直讓人驚訝。這個帶著80年代街頭氣息的符號對許多人來說相當討喜，是否亦隱約說著那個象徵貴族專屬、高級訂製服與引領義大利時尚的輝煌「V」 Logo就此轉移？

更驚訝的是，此次秀上完全沒有正式服裝，而是以運動鞋搭配街頭、休閒服飾的造型。這可能更讓人想問，那些由創辦人Valentino Garavani先生始於1959年的品牌精髓何在？

這樣的疑問來自高級訂製服與頂級裁縫工藝是Valentino的重要基礎，其所製作的禮服與貴族始終密不可分。然而，也許這樣的想法只是對品牌作風的自我設限？

「看看街頭，尋找基本意識的角度，擁抱不一樣的異采。」

誰說運動服與工藝坊不能結合？

當Valentino現任創意總監Pierpaolo Piccioli以不同的眼光帶領這家頂級時裝屋，一系列典型設計透過轉向與拆解，建構出獨到特色。例如連帽厚風衣、短夾克、運動外套、運動褲和慢跑鞋，正裝都以恰好的尺寸比例完美襯托身形與個性，合襯線條延續著休閒正裝的格調。材質上，尼龍、棉、人造纖維與喀什米爾羊絨，既有線條分明的動態設計，也有貴族氣派。色調出奇地雅淡細膩，雋永的黑調依然佔着重要位置，再添上字母及幾何圖案，異國風情及異文化元素一閃而過，就像旅途上的小片段，穿梭、揉合著現今世界的不同特質。

這一次，Valentino的傳統工藝成為數位新時代的輕快裁縫，令自己再次滿載動人的能量。

圖片提供／Valentino