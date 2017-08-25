《18春夏男裝週:Louis Vuitton》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

嚮往島嶼風情的旅行家

旅行家精神賦予Louis Vuitton （簡稱LV）無窮的設計靈感，這次帶領大家到多個目的地，游移在不同的豪華島嶼，將不同地方的元素與特徵加以混合，以時尚沈浸於特殊的島嶼風情。

夏威夷是主要的靈感來源，明顯的呈現於經典的圖紋花襯衫啟發充滿異國情調樹葉圖案的拼花針織；這是由LV設計、虛構且創新的夏威夷圖樣。風帆衝浪、攀岩、徒步旅行以及登山等島嶼運動則影響著剪裁與新的圖形標誌。來自現代島嶼、香港的流線型潛水和衝浪服，則啟發合身且具有彈性的運動服飾，與輕鬆的剪裁形成對比。

「有人曾經給我一本『島嶼圖集：50個你從未去過也永遠不會去的島嶼』，而我卻發現我幾乎造訪過全部的島嶼！」LV男裝藝術總監Kim Jones介紹這次設計時談到。當從一個地方旅行到另一個地方、體驗不同的文化和人情味，Kim Jones總能為LV帶來最新的時尚姿彩。

名星配件 雙色包

融合不同元素的主題明顯呈現在飾品配件。全新的款式、Monogram Split，以LV經典Monogram帆布搭配不同色調從中分隔，並形成鮮明的對比。此系列包含經典Keepall手袋，以橫向分隔的創新設計，而大型托特包從包身到手把皆以垂直分隔兩色，創新的手把則源自於傳統的硬箱提把設計。

圖片提供／Louis Vuitton