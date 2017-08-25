《18春夏男裝週:Moncler》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

到哪都型的機能時尚！

有冬日溫軟的雪地靴，又有夏日清爽的涼鞋，大衣、網紗、Polo衫和長短褲裝以極具層次的造型演繹適應多元環境的穿搭方式，Moncler Gamme Bleu高級成衣男裝系列以細膩精妙的製衣技術及剪裁造詣，輕巧駕馭季節變換的時尚玄機。Moncler在設計鬼才Thom Browne的領軍之下完美呈現運動機能服飾和時尚大衣領域的不凡品質，2018春夏系列更以雪地沙灘秀景烘托服裝於四季間的流暢轉變，以及在同一季節穿梭南、北半球不同氣候地區的快意。

為了征服氣溫或氣候瞬變的搭配，經典質料如喀什米爾羊絨、安哥拉山羊毛、斜紋山羊毛、棉質府綢與Mackintosh防水質料及網紗，配合高科技喀什米爾羊絨、防裂尼龍，網紗及防水雨衣等科技質料交互運用。

全天候正裝

品項上，從鑲飾大拉鏈的羽絨服飾搭配相同花色的無羽絨服裝開始，低調沉靜的灰白色系、專屬Moncler的經典紅白藍組合以及正裝禮服等三種組合完美貫穿全天候的需要；由馬拉德斯方格花呢（Madras Plaids）、彩色格紋布（Gingham Check）、與條紋網紗（Seersucker Stripes）組成的Moncler經典紅白藍，風格明快；而灰色與正裝禮服部分則由單一色經典呈現不凡氣派。當中更囊括多款經典款手工剪裁品項，如運動外套、切斯特菲爾德式大衣（Chesterfield）、雙排扣呢絨大衣、風衣、針織開襟衫、Polo衫和各式褲裝。

圖片提供／Moncler