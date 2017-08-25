《18春夏男裝週:Prada》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

漫畫花美男

Prada史無前例的在設計中融入漫畫二次元的表現風格，在1950年代工作服的輪廓主軸中，透過大翻領層次感豐富的穿搭、高腰束口的九分褲與服裝上的四格圖畫，回憶童年沉浸於漫畫書中無法自拔的癮；設計師Miuccia Prada女士將各種不同面料的材質運用在工作服、飛行服中，創造出新意穿法，彰顯隨興、率性的作風。

文藝的碰撞與嬉皮的氣息，Prada本季以大量的條紋元素詮釋嚴肅與放縱間的趣味平衡，如襯衫、撞色針織衫與工作服等；服裝的袖口停留在男模的二頭肌處，展現力量的線條；各式的漫畫複印在針織衫、襯衫、配件、連身工作服與尼龍大衣外套，並別上名牌魔鬼氈標籤符號，酷玩男孩魅力。滑面輕盈的尼龍短褲隨著縮短的尺次而釋放出危險叛逆的訊號，帶來強烈的視覺亮點。

設計背後的故事 漫畫屋裡看秀

令人真正上癮的是，這個科幻感十足的創意空間就像是一本巨型漫畫。這個頑皮、趣味的大男孩世界出自台裔美國畫家James Jean、比利時藝術家Ollie Schrauwen與AMO設計團隊的傑作，使整個建築景觀宛如抽象與現實的交會，觀眾們也如同置身於漫畫，隨男模演繹不同角色。

部分圖片提供／Prada