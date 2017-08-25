《18春夏男裝週:Fendi》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

星期五時尚

檯燈、電話，準備關閉、關靜音；來根香蕉、來杯咖啡，下班倒數計時；拿出紅酒開瓶器，「Fri-yay！」終於釋放心中的下班鈴！Fendi本季大秀簡直是一場讓人按捺不住休假之心的時尚催化劑。在英國插畫家Sue Tilley的悠閒筆觸中，一切的辦公室物件都化為「培養休假情緒」狀態，襯托Fendi以輕薄棉質格紋、馬德拉斯布（Madras）製成的衣服，暗示假期即將到來。

Fendi在這個以「Fendi Friday！Fendi Fri-yay！」為中心思想的設計中，以Sue Tilley的純樸筆調為服裝增添一股平和的療癒魅力、忙碌都市人最嚮往的悠閒之靈。休閒正裝、運動服與西裝、寬大上衣、無袖襯衫隨意搭配，露跟樂福鞋、慢跑襪是衝突的混搭，而Tilley可愛的插畫更讓心情瞬間飛揚；米色、沙色、綠色，加上一抹粉紅，輕描淡寫的商標與尋常物品一起在星期五迎接即將到來的假期，穿上正裝跟穿著運動服時一樣可以全力衝刺。

設計背後的故事 公事包上的咖啡

從呆板公務到釋放自我的過程，Fendi此次邀請合作的Sue Tilley女士本身就有個奇幻的經歷。自從她以體重飆破一百公斤的超重量級姿態成為奧地利精神分析學家佛洛伊德（Sigmund Freud，1856－1939）之孫、盧西安麥可弗洛伊德（Lucian Michael Freud，1922－2011）完成於1995年的真人比例裸體名畫「休息中的福利官」（Benefits Supervisor Resting）的主人翁，竟然就啟動這位朝九晚五的倫敦就業中心公務員的藝術心，開始動起藝術的畫筆。生活中的尋常小物就是Tilley的臨摹對象，其閒適的筆觸為這些毫不起眼的東西賦予安逸格調，就如這次為服裝、配件畫龍點睛的圖案，以一種不慌不忙的安靜姿態引忙碌的都市人共鳴。

部分圖片提供／Fendi