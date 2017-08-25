《18春夏男裝週:Dior Homme》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

黑西裝 青春變奏曲

時值創意總監Kris Van Assche任職Dior Homme十週年，這場選在巴黎大皇宮發表的2018夏季系列完整展現出地址位於巴黎「3, Rue De Marignan」、Christian Dior男裝工坊的精湛技藝。Kris Van Assche藉由運動感與正裝的融合，傳遞屬於盛夏的時髦感；細膩拿捏的輪廓比例與學院運動風格成為本季設計重點，在解構與重組遊戲中展現優雅內斂姿態。

去袖截尾 解構黑西裝

明顯的，修身且結構分明的黑色羊毛西裝外套是一連串變化的主角，其變奏曲包括將其下襬加長成為夏季大衣、背部開口或裁去袖子成為背心，以及運用斜裁手法、化為燕尾服外套。不僅如此，西裝外套還被一分為二，將下襬與Polo衫或襯衫縫合，或者縫上寬褲成為腰飾，而衣袖經巧妙裁剪，呈現酷似腰帶的錯覺。法國藝術家Francois Bard的油畫創作以印花和刺繡方式點綴外套、襯衫和包款，畫作中人物皆以連帽隱藏面目，其鮮豔色彩如同品牌的個性簽名。此外，西裝縫上運動外套袖、胸前裝點類似校徽的桂冠圖騰，以及飄逸飾帶的哥德式胸花等，則是Kris Van Assche探索學院風、並以精湛工藝將其昇華的低調雅致。

圖片提供／Dior Homme