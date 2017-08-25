《18春夏男裝週:Berluti》

2017-08-25

記者方惠宗／綜合外電報導

平底拖 優雅愜意新單品

在Berluti為經典Alessandro Oxford牛津鞋不斷幻化新姿的同時，更搶鏡的是一款以整張皮革呈現的絨面平底拖鞋，正式宣告男人以嫵媚優雅的蜜兒拖鞋走出優雅步伐。

蜜兒拖鞋誕生的歷史可追溯至16世紀，並於18世紀風行於貴族臥室，是女子的性感符號，然而，歲月的流淌與年代的更迭，蜜兒拖鞋為男人演化成開放式平底運動一字拖（Slides），普及大眾所喜。現在，我們更在Berluti的秀上見到這款鞋履被以更奢華矜貴的材質所賦予的奢華面貌。然而，與其搭配的服裝儘管絕非來自運動類目，卻也帶上運動基因，搭配出獨具感性魅力的別緻形象。

質感升級 精緻閒適感

休閒風格與追求舒適的需求動能看來已促使Berluti創意總監Haider Ackermann全力破解材質密碼，靈活的為男裝正規面料轉化為更輕盈簡約的百搭品；例如絲綢材質成為各種款式的亮點，例如絲綢運動背心、運動褲襯裡、或褲裝的絲帶裝飾，喀什米爾羊絨輕質外套則由眾多清爽色彩渲染，於炎炎夏日換上一抹清涼視覺。

對現代文藝思潮產生極大影響的美籍德裔達達主義攝影先鋒埃爾溫‧布盧曼菲爾德（Erwin Blumenfeld，1897～1969）也啟發了Berluti的色彩觀點；他對色彩的精緻揣摩與所創造的Gorge de Pigeon、Rose Grisé和Ambre Acides等微妙的全新色彩，潛移默化著Berluti這次的全新色盤。

配件上，包袋的設計靈感來自於多變的生活面向；空間的可調節性使日間背包可變身為週末旅行袋，都令紳士的包款不再硬梆梆，而是隨心所欲的靈活快意。

最棒的點子還是在那雙鞋子：平底拖鞋不再隱身辦公桌下，而要襯托男人華麗的步態。

圖片提供／Berluti