Tory Burch明亮秋季 果決優雅

2017-08-25

〔記者林欣若／台北報導〕Tory Burch 2017秋冬系列廣告大片曝光，由超模劉雯以及立陶宛名模Edita Vilkeviciute共同演出，鮮明的海軍藍色調及Rosemont印花服裝，加上白色、暗紅點綴出亮眼的秋季色彩。

Tory Burch這一季的靈感來自凱瑟琳‧赫本（Katharine Hepburn）主演的電影《費城故事》（The Philadelphia Story），設計師Tory Burch自己曾在費城長大，因此對於女主角在電影中的勇敢、大無畏特質非常認同，她將最愛的花卉圖案融入其中，打造一系列堅強剛毅、又不失女性優雅的單品，包括藍色針織毛衣、經典格紋百褶裙、襯衫式條紋洋裝、以及Rosemont印花裙裝。

秋冬系列包款則走復古華麗路線，Juliette手提包及迷你手提包由光滑皮革製成配以拋光金色釦頭，硬挺的外型加上女性化的細節點綴，很有復古風情，Gemini Link蛇皮金屬鍊帶包以60年代經典款式為設計靈感，使用水蛇皮革，透過色塊線條及壓紋營造特殊質地及視覺效果，格外別緻，採荔枝紋皮革材質搭配Tory Burch經典雙T Logo及可調式金屬揹帶，豐富穿搭風格。

圖片提供：Tory Burch