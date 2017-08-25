不只是客廳 多變有個性

2017-08-25

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA自8月26日起至9月3日，每天早上11點到晚上6點，於華山藝文中心紅磚區西五館舉辦「不只是客廳」生活展，免費入場，展出3間名人的夢想客廳以及一隱藏版客廳，讓大家親身體驗客廳能呈現的各種可能。3位名人包含當紅的音樂鬼才盧廣仲，植物藝術家李霽，以及知名小小插畫家「一下迷路一下爆走」，入口處還設有IKEA 2018年封面型錄場景，民眾可到現場，有工作人員協助拍出與封面一樣的照片，還透過自己的移動與簡單變化，拍出專屬自己的型錄。

展場的4個空間各有特色，盧廣仲的夢想客廳，帶有沈穩的紳士風格，與大家想像的似乎有些不同，但空間中的吉他、很棒的視聽設備，依然可看到他對音樂的熱愛，特別的是，從小在三代同堂家庭長大的他，很在乎家的歸屬感，即便長大離開台南，但不管他搬到哪，家裡都會放著一件住家附近寺廟印有保生大帝的T-shirt。李霽的家則呈現藝術家一貫的恣意， IKEA的家具在他的運用之下，也顯得更個人化、風格化，且空間充滿舒心的綠意。李霽善於拆解各類物件，懂得呈現植物的雕塑感，他運用各種型態的器皿作為花器，譬如，玄關鏡附設的掛鉤，成為蕨類棲息的小角落，一般人拿來收納的層架，在他的空間裡卻有如美術館展架，上方的植物標本、器物，盡顯純粹之美。至於「一下迷路一下爆走」的夢想客廳，則因家中有5個人、7隻貓和1條狗，設計了強大的收納兼貓跳台，讓毛小孩可以盡情玩耍，也有充足的收納空間。

圖片提供：IKEA