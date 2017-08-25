不只是客廳 多變有個性

2017-08-25

〔記者凃盈如／台北報導〕IKEA自8月26日起至9月3日，每天早上11點到晚上6點，於華山藝文中心紅磚區西五館舉辦「不只是客廳」生活展，免費入場，展出3間名人的夢想客廳以及一隱藏版客廳，讓大家親身體驗客廳能呈現的各種可能。3位名人包含當紅的音樂鬼才盧廣仲，植物藝術家李霽，以及知名小小插畫家「一下迷路一下爆走」，入口處還設有IKEA 2018年封面型錄場景，民眾可到現場，有工作人員協助拍出與封面一樣的照片，還透過自己的移動與簡單變化，拍出專屬自己的型錄。

展場的4個空間各有特色，盧廣仲的夢想客廳，帶有沈穩的紳士風格，與大家想像的似乎有些不同，但空間中的吉他、很棒的視聽設備，依然可看到他對音樂的熱愛，特別的是，從小在三代同堂家庭長大的他，很在乎家的歸屬感，即便長大離開台南，但不管他搬到哪，家裡都會放著一件住家附近寺廟印有保生大帝的T-shirt。李霽的家則呈現藝術家一貫的恣意， IKEA的家具在他的運用之下，也顯得更個人化、風格化，且空間充滿舒心的綠意。李霽善於拆解各類物件，懂得呈現植物的雕塑感，他運用各種型態的器皿作為花器，譬如，玄關鏡附設的掛鉤，成為蕨類棲息的小角落，一般人拿來收納的層架，在他的空間裡卻有如美術館展架，上方的植物標本、器物，盡顯純粹之美。至於「一下迷路一下爆走」的夢想客廳，則因家中有5個人、7隻貓和1條狗，設計了強大的收納兼貓跳台，讓毛小孩可以盡情玩耍，也有充足的收納空間。

圖片提供：IKEA

  • IKEA設計的隱藏版空間，雖然才6坪大，但卻結合了臥房、書房和小廚房，機能強大。上方的顛倒設計，則為另一可以配置此空間的概念。

    IKEA設計的隱藏版空間，雖然才6坪大，但卻結合了臥房、書房和小廚房，機能強大。上方的顛倒設計，則為另一可以配置此空間的概念。

  • 「一下迷路一下爆走」的夢想客廳，是全家人歡聚的場所，也是毛小孩盡情玩耍的空間。

    「一下迷路一下爆走」的夢想客廳，是全家人歡聚的場所，也是毛小孩盡情玩耍的空間。

  • 盧廣仲的夢想客廳，有很完美的視聽設備，且能容納大量的書籍、CD，以及一張很舒服的沙發與茶几，讓朋友可以一起歡聚。 （記者凃盈如攝）

    盧廣仲的夢想客廳，有很完美的視聽設備，且能容納大量的書籍、CD，以及一張很舒服的沙發與茶几，讓朋友可以一起歡聚。 （記者凃盈如攝）

  • 此為植物藝術家李霽及其所創作的夢想客廳，色調純粹、自然，所有的器物都成了植物棲息的場所。（記者凃盈如攝）

    此為植物藝術家李霽及其所創作的夢想客廳，色調純粹、自然，所有的器物都成了植物棲息的場所。（記者凃盈如攝）

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