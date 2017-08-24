記者凃盈如／台北報導
百貨的七夕情人節檔期正強力放閃中!每到情人節，另一半對於禮物審視的標準總讓人有點捉摸不定，一份告白或傳情的好禮物，不只讓對方感受到動心，質感與用途也不能失禮！
就要圈住你！
許多人會選在七夕情人節告白，想挑選一份心意與誠意都足具份量的禮品，不妨依預算考量，從輕奢到貴重的精品，都可找到適合的選擇。
新光三越推出多款飾品，如PANDORA璀璨夜晚系列商品、萬寶龍印記系列玫瑰金手環，要從小飾品「圈住另一半」；麗晶精品、微風廣場也推薦多款戒指、鞋、包等精品，要戀人大方示愛。
8月25日～8月28日，麗晶精品情人節活動期間，消費滿35,000元可獲贈限量Boucheron女性淡香水1瓶，8月27日，於統一時代百貨2F單筆消費滿1,314元，即贈「精緻玫瑰花1支」。
認愛耍低調！
對錶、對戒，或者同系列的球鞋等，都是讓感情加溫的貼心小禮。雖然放閃要大方，但還是要兼具質感。近年來已經較少見情人大剌剌地穿同樣色彩或字樣的T-Shirt上街，年輕情侶反而傾向透過兩人飾品的混搭配戴，或者同款卻不同設計的單品，來展現兩人一致的品味。選品時，若要醒目可從眼鏡、對戒或項鍊下手，若想低調放閃，對錶則是質感首選。
超值更幸福！
從百貨選品，可觀察到時下年輕族群偏愛符合實際需求的禮物，由於美妝品、香氛價格具競爭力，富實用性，包裝往往精巧細緻，是年輕情侶們優先考慮的贈禮主力。
今年新光三越特別精選獨特性及概念性較強的禮品，如全新上市的香奈兒嘉柏麗香水、人氣不墜的JO MALONE LONDON紅玫瑰古龍水為送禮話題。統一時代百貨則以「浪漫對香」的概念，鼓勵情侶為親愛的另一半挑選適合的香味，或者一同噴上幸福的味道。
至於板橋大遠百，則以季末出清折扣，讓情人可趁勢搶先購入適合的贈禮，另推出全台獨家的「AS集團女鞋特賣」，即日起至8月27日，推出女鞋買1雙3折、2雙以上全面2折、靴類3折等優惠，還有每日一物限定商品，最低一雙下殺1折，此檔活動開始後每日業績破百萬，是新板地區民眾激推的活動，更是體貼另一半的好時機。
圖片提供／BELLAVITA、SOGO、大葉高島屋、統一時代百貨、微風、新光三越、遠百、麗晶精品、環球
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情人節送禮要懂得另一半的需求與渴望。
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大葉高島屋1F LULU GUINNESS Joan Small，原價13,800元，特價9,660元。（7折，限量3個）。
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新光三越PANDORA 璀璨夜晚系列商品，1,680元起。
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麗晶精品寶格麗威尼斯系列Torcello （價格店洽）。
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新光三越萬寶龍印記系列玫瑰金手環，46,600元。
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微風廣場Madison The Volon倫敦雙心配色肩背小包，35,800元。
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統一時代百貨PAIDEL Daniel Wellington經典皮革情人對錶，一對11,860元，男款黑（40mm）／女款白（32mm），限量10對。
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統一時代百貨JINS戀人，黑、白，各2,980元、2480元。
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SOGO忠孝館WSI EMPORIO ARMANI玫瑰金蜥蜴皮壓紋對錶，原價1對17,880元，特價16,090元。
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SOGO復興館Sport b.手環，男、女單只原價各2,280元、1,980元，特價2只共2,000元（限量20組）。
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微風廣場Madison Feiyue經典基本款白鞋，1,980元。
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板橋大遠百L’OCCITANE誌愛香氛組，價值2,880元、優惠價2,660元。
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京華城LALIQUE Rêve d Infini 萊儷無盡浪漫女性淡香精100ml，贈LALIQUE經典隨手包，原價5,000元，特價3,750元。
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新光三越JO MALONE LONDON紅玫瑰古龍水，30ml／2,400元、100ml／4,850元。
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SOGO 忠孝館SABON LUI for Him男香100ml、ELLE for Her女香100ml，2,180元（瓶）。
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BELLAVITA LA PERLA七夕推出 FREEDOM系列，展現愛的自由，也表達無限柔情與愛意（價格店洽）。
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大葉高島屋1F GUERLAIN小黑裙淡香水組，含：小黑裙淡香水50ml、小黑裙我的香氛唇膏、限定版化妝包，價值4,170元，特價3,180元。（約76折，限量6組）
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統一時代百貨 ISSEY MIYAKE Zadig & Voltaire搖滾戀人男女對香，贈女性美體乳75ml+女性沐浴膠50ml+男性沐浴乳75ml×2+搖滾男性香水4ml+搖滾女性香水4ml。價值9,500元，特價5,950元，（限量20組）。