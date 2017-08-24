2017-08-24

記者凃盈如／台北報導

百貨的七夕情人節檔期正強力放閃中!每到情人節，另一半對於禮物審視的標準總讓人有點捉摸不定，一份告白或傳情的好禮物，不只讓對方感受到動心，質感與用途也不能失禮！

就要圈住你！

許多人會選在七夕情人節告白，想挑選一份心意與誠意都足具份量的禮品，不妨依預算考量，從輕奢到貴重的精品，都可找到適合的選擇。

新光三越推出多款飾品，如PANDORA璀璨夜晚系列商品、萬寶龍印記系列玫瑰金手環，要從小飾品「圈住另一半」；麗晶精品、微風廣場也推薦多款戒指、鞋、包等精品，要戀人大方示愛。

8月25日～8月28日，麗晶精品情人節活動期間，消費滿35,000元可獲贈限量Boucheron女性淡香水1瓶，8月27日，於統一時代百貨2F單筆消費滿1,314元，即贈「精緻玫瑰花1支」。

認愛耍低調！

對錶、對戒，或者同系列的球鞋等，都是讓感情加溫的貼心小禮。雖然放閃要大方，但還是要兼具質感。近年來已經較少見情人大剌剌地穿同樣色彩或字樣的T-Shirt上街，年輕情侶反而傾向透過兩人飾品的混搭配戴，或者同款卻不同設計的單品，來展現兩人一致的品味。選品時，若要醒目可從眼鏡、對戒或項鍊下手，若想低調放閃，對錶則是質感首選。

超值更幸福！

從百貨選品，可觀察到時下年輕族群偏愛符合實際需求的禮物，由於美妝品、香氛價格具競爭力，富實用性，包裝往往精巧細緻，是年輕情侶們優先考慮的贈禮主力。

今年新光三越特別精選獨特性及概念性較強的禮品，如全新上市的香奈兒嘉柏麗香水、人氣不墜的JO MALONE LONDON紅玫瑰古龍水為送禮話題。統一時代百貨則以「浪漫對香」的概念，鼓勵情侶為親愛的另一半挑選適合的香味，或者一同噴上幸福的味道。

至於板橋大遠百，則以季末出清折扣，讓情人可趁勢搶先購入適合的贈禮，另推出全台獨家的「AS集團女鞋特賣」，即日起至8月27日，推出女鞋買1雙3折、2雙以上全面2折、靴類3折等優惠，還有每日一物限定商品，最低一雙下殺1折，此檔活動開始後每日業績破百萬，是新板地區民眾激推的活動，更是體貼另一半的好時機。

圖片提供／BELLAVITA、SOGO、大葉高島屋、統一時代百貨、微風、新光三越、遠百、麗晶精品、環球