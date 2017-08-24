三星Note 8 首款OIS防震雙主相機 對決蘋果iPhone 8

2017-08-24

記者吳佩樺／紐約報導、攝影

力拚蘋果iPhone 8，三星努力揮別Note 7自燃陰霾，下半年防水機王Note 8昨晚搶先亮相，此為三星首款後置雙鏡頭手機，亦是市場唯一雙主相機都具備OIS光學防手震。台灣是首發國家，9月1日開放預購，首波開賣粉、紫灰、金三色，粉色只有少數國家才有。

早在發表會前，三星便釋出宣傳影片，大力預告Note 8賣點就在雙主相機和S Pen手寫筆，加上各方爆料，Note 8亮相前幾乎全部被「劇透」。

跟進雙鏡頭 2倍光學變焦

雙鏡頭成為手機市場的熱門關鍵字，去年iPhone 7 Plus已經有，Note 8終於跟進，配置二顆1,200萬畫素主相機，第一顆有F1.7大光圈，第二顆可拍2倍光學變焦，雖然是業界唯一雙主相機都加入OIS光學防手震，但雙鏡頭相關應用跟市面現有手機差不多，並無大突破。另主打景深即時預覽和遠近雙拍功能。

6.3吋無邊框 Note系列最大尺寸

外型上，Note 8擁有6.3吋2,960×1,440螢幕，是Note系列史上最大尺寸，延續S8無邊框、高屏占比的雙曲面螢幕設計，為了要放入S Pen手寫筆，機身邊角比S8來得方正。因應電池安全，電池容量從Note 7的3,500mAh降為3,300mAh，且是三星第一款用上6GB記憶體的旗艦手機。此外，台灣上市64GB容量版本。

進化手寫筆 手寫動態貼圖好促咪

Note 8搭載跟Note 7相同的0.7毫米、4,096階感應的S Pen手寫筆，進化新功能包括手寫動態貼圖、整句懸浮翻譯等。

三星去年Note 7開賣沒多久便發生自燃意外，品牌形象大傷，今年上半年的S8力挽狂瀾，三星已逐漸走出傷害，根據Strategy Analytics市調機構報告，因應蘋果iPhone 8形成觀望買氣，今年第二季三星手機在北美市場的市占率超越蘋果，並維持全球手機龍頭，Note 8能否成功接棒，很快便有答案。

歷代Note 台灣全球前5大熱賣

台灣三星對於Note 8則是信心滿滿，業者指出，歷代Note系列銷量台灣皆擠進全球前五名熱賣國家，僅次於美國、南韓、中國等，在台累積250萬用戶。「手機王」總編輯張利安表示：「僅管Note 8手機功能整體躍進幅度不大，但卻是集大成，加上S Pen手寫筆在手機市場上仍有其獨特性和死忠粉絲，有很大的機會依舊會熱賣。」