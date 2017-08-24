WMF公益特賣 贊助陪讀計劃

2017-08-24

〔記者凃盈如／台北報導〕特力集團與德國百年餐廚品牌WMF集團，共同發表「讓愛溫暖蔓延」公益活動，響應支持弱勢兒童課後陪讀計畫，品牌為此特別精選6款廚具，以5折起的公益優惠價販售，並為消費者傳送愛心，每購買一件愛心商品，特力集團與WMF集團就捐出2%營收，做為資助「1919陪讀計畫」的基金，給予弱勢孩童安全溫暖的課後陪讀環境，讓消費更具意義。本活動於即日起至12月31日止，包括不鏽鋼廚用雙刀組（2支599元）、耐熱瀝油鍋鏟（599元）、不鏽鋼湯勺（599元）、不鏽鋼平煎鍋（28公分、1,699元）、不鏽鋼炒鍋含蓋（36公分、3,999元），以及不鏽鋼快力鍋二件式套組（7,999元），可在全台WMF百貨專櫃以及HOLA、特力屋實體與自有網路店購得。