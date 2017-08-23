〈七夕暖胃暖心〉牛排賞美景 烤肉加溫戀情

2017-08-23

〔記者凃盈如／台北報導〕七夕將近，與另一半一起共享佳餚，讓愛情從胃暖到心。位於微風信義45樓、面對台北101的莫爾頓牛排館（Morton’s The Steakhouse），是美國名流最愛，以無敵景致與高檔路線著稱，可一邊用餐，與另一半共賞台北天際線，十足浪漫。莫爾頓牛排館於七夕情人節當日推出限定套餐，含開胃菜、主餐、配菜、甜點，共4,888元再加1成服務費。開胃菜可選擇香烤海鮮盤、冰鎮海鮮拼盤或者鮮切菠菜沙拉，主餐則提供肋眼、紐約客牛排、香烤鮭魚排佐鮭魚魚子醬，或者雙人份的24盎司上等紅屋牛排，也可另外加價點上1份烤波士頓龍蝦。配菜部分，則精選消費者點播率最高的幾道菜，如松露起司炸薯條、炒菠菜蘑菇、馬鈴薯泥、奶油玉米等，道道皆為莫爾頓精選，且份量紮實，給情人們飽足又迷人的夜晚。

至於主打頂級澳洲冷藏穀飼和牛的老乾杯，於8月25日至28日推出擁有15道佳餚的七夕經典套餐，主打一次品嘗6個經典暢銷的「澳洲和牛」部位組合，包括「冷藏熟成牛舌」、「前胸肉佐橙醋蘿蔔泥」、「後腿肉佐山葵」、「笹肉佐鹽蔥」、「牛肋條佐特製燒肉醬」、「後腹肉佐特製燒肉醬」與老乾杯超人氣的「澳洲和牛牛排」主餐，還可加價升等為「肋眼牛排」，另外搭配多樣精緻前菜與豐盛海鮮拼盤，以15道的奢華美味，讓情人大口吃肉、快意放閃。