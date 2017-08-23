達芙妮復古個性女力─一改優雅路線 取材紐約酷女孩 新鞋款展現年輕不羈

2017-08-23

〔記者林欣若／台北報導〕鞋履品牌達芙妮（DAPHNE）兩年前邀請全智賢代言、並推出聯名鞋款系列，獲得廣大迴響，今年DAPHNE再出奇招，與潮流品牌OPENING CEREMONY聯名，推出以PINK CRUSH為主題的聯名系列，一改達芙妮過去的淑女優雅風格，打造屬於當代年輕女性特有的時尚態度與個性魅力。

DAPHNE × OPENING CEREMONY跨界合作系列，由OPENING CEREMONY的創始人、也是現任KENZO創意總監的Humberto Leon和Carol Lim親自設計，他們以紐約酷女孩為靈感，這群生活在紐約城區的IT Girls獨立自主、張揚個性的同時更勇於打破過往陳規，是最佳的時尚代表。這個系列也有著強烈的復古元素，例如O型搭扣皮帶、OPENING CEREMONY經典的厚底鞋型設計，這是向70至80年代風靡一時的Post-Disco和New Wave潮流的致敬，復古與潮流的碰撞，為這系列帶來別具一格的個性魅力和時髦態度。

全系列包括平底鞋、高跟鞋、休閒鞋以及短靴，同時也推出包款，色系上除了粉嫩的藍色與粉色，也有酷勁十足的黑色和紅色，今年秋冬主流的金色和銀色也不缺席，8月已在台上市，並在部分精選門店與網站進行限量販售。