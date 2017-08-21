Turbo動力 國產SUV-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【追加渦輪增壓動力 選擇更多樣】
現代Tucson尊貴Turbo款
面對來勢洶洶的本田第5代CR-V，掛著斜H廠徽的現代Tucson提前於5月上旬追加排氣量同樣介於1,200～1,800cc級距的汽油Turbo車款來應戰，提供相對多樣化的動力選擇，全方位滿足國產SUV買家的需求。
本文試駕的是搭載1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎的尊貴Turbo款，可輸出177匹最大馬力與26.8公斤米峰值扭力，結合動力傳輸鏗鏘直接的7速DCT雙離合器自手排變速箱，國內能源局公布的平均油耗每公升可行駛13.3公里，符合該排氣級距商用車歐規油耗的1級標準。
實際試駕時可以感受這具Turbo引擎與DCT雙離合器變速系統搭配得相當出色，油門反應輕盈直接，加速表現順暢有力。車上配置德國名廠SACHS的運動化避震器，底盤回饋頗為清晰明確，讓Tucson行車動態展現媲美歐系SUV的穩健俐落；儘管車體重心略高，但藉由ROP電子車身防傾系統輔助，讓駕駛人激烈操駕時無後顧之憂。
坐進車艙，映入眼簾的是簡潔而富未來感的儀表控台設計，質感頗佳的黑色塑料，其間點綴以鈦銀色澤飾件，輔以高辨識性自發光儀表，營造出炫麗的科技時尚風格。兩張前座採用繡上白色Turbo字樣的Red-Line紅色車縫線座椅，替車艙加入些許性能熱血氛圍。
南陽實業將搭載1.6 Turbo動力的Tucson規劃為時尚Turbo款和本文試駕的尊貴Turbo款兩車型，分別開出89.9和95.9萬的售價，相較於左文的本田新CR-V仍有一定的競爭力。
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這裡試駕的現代Tucson尊貴Turbo款，車頭標配結合LED定位燈眉的雙LED頭燈組，輔以前保險桿兩側的前霧燈與LED晝行燈，營造出精悍霸氣的前臉視覺感。
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充滿歐風的凌厲車身線條，在環車運動化霧銀護板、17吋鋼琴黑雙色放射型鋁圈及後保險桿右下的矩形雙鍍鉻尾管陪襯下，顯得十分硬派動感。
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Tucson尊貴Turbo款加速表現線性有力，採用德國名廠SACHS的運動化避震器，激烈操駕時的車身穩定性要比多數日系同級SUV來得出色。
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這具1.6升T-GDi缸內直噴Turbo引擎可輸出177匹最大馬力與26.8公斤米峰值扭力，平均油耗每公升可跑13.3公里，能源效率達到商用車1,200～1,800cc最佳的1級水準。
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黑色內裝基調妝點以鈦銀色澤飾件，搭配Red-Line紅色車縫線座椅、高質感軟質塑料內裝套件和高質感真皮內裝套件，座艙氛圍個性化而有質感。
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這輛尊貴Turbo款標配大全景玻璃天窗，行李廂容量有513公升，若把6/4分離傾倒後座椅背打平則可擴充至1,503公升。
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T-GDi動力搭配7速DCT雙離合器自手排變速箱，並標配可切換Sport、Normal和Eco行車模式的DRIVE MODE多重駕馭模式，以及DBC陡坡緩降輔助系統，但沒有採用柴油旗艦4WD上的EPB電子式手煞車。
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現代Tucson尊貴Turbo款小檔案