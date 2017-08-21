Turbo動力 國產SUV-2

2017-08-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【追加渦輪增壓動力 選擇更多樣】

現代Tucson尊貴Turbo款

面對來勢洶洶的本田第5代CR-V，掛著斜H廠徽的現代Tucson提前於5月上旬追加排氣量同樣介於1,200～1,800cc級距的汽油Turbo車款來應戰，提供相對多樣化的動力選擇，全方位滿足國產SUV買家的需求。

本文試駕的是搭載1.6升T-GDi缸內直噴渦輪增壓引擎的尊貴Turbo款，可輸出177匹最大馬力與26.8公斤米峰值扭力，結合動力傳輸鏗鏘直接的7速DCT雙離合器自手排變速箱，國內能源局公布的平均油耗每公升可行駛13.3公里，符合該排氣級距商用車歐規油耗的1級標準。

實際試駕時可以感受這具Turbo引擎與DCT雙離合器變速系統搭配得相當出色，油門反應輕盈直接，加速表現順暢有力。車上配置德國名廠SACHS的運動化避震器，底盤回饋頗為清晰明確，讓Tucson行車動態展現媲美歐系SUV的穩健俐落；儘管車體重心略高，但藉由ROP電子車身防傾系統輔助，讓駕駛人激烈操駕時無後顧之憂。

坐進車艙，映入眼簾的是簡潔而富未來感的儀表控台設計，質感頗佳的黑色塑料，其間點綴以鈦銀色澤飾件，輔以高辨識性自發光儀表，營造出炫麗的科技時尚風格。兩張前座採用繡上白色Turbo字樣的Red-Line紅色車縫線座椅，替車艙加入些許性能熱血氛圍。

南陽實業將搭載1.6 Turbo動力的Tucson規劃為時尚Turbo款和本文試駕的尊貴Turbo款兩車型，分別開出89.9和95.9萬的售價，相較於左文的本田新CR-V仍有一定的競爭力。