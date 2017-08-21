Turbo動力 國產SUV-1

2017-08-21

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【最暢銷國產SUV 第5代全新進化】

本田CR-V 1.5 S

雖說近年台灣車市SUV銷售第一是豐田RAV4，但若論及在本地組裝生產的SUV銷售龍頭就非本田CR-V莫屬，迄今4代車款已累計超過18萬輛的可觀數量。如今第5代CR-V不僅延續一脈相承的優異基礎，更導入了先進的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，奠定國產SUV最高標準的主被動安全防護。

此番試駕的1.5 S頂規車型，搭載Earth Dream Technology的1.5升缸內直噴Turbo引擎，擁有193匹最大米力，並在2,000～5,000轉間形成峰值達24.8公斤米的扭力高原，搭配高傳輸效率的G-Design Shift控制CVT無段變速系統（可模擬序列式7速手自排），能源局歐規平均油耗為14.6公里／公升，符合1,200～1,800cc商用車能源效率最佳的第1級。

國產化的5代CR-V導入了VGR可變齒比搭配雙齒輪設計的EPS電動輔助動力方向機、SFRD振幅感應型避震器及AHA敏捷操控輔助系統，讓這輛車高近1米7的SUV具有不亞於一般房車的矯捷行車動態表現，加上Turbo引擎出色的動力性能，無疑能擄獲絕大多數家庭SUV買家的心。

等級最高的S車型配有全彩TFT液晶儀表及7吋觸控式音響主機，結合讓駕駛人輕鬆掌控各式功能與資訊的叢集式多功能方向盤，不僅能專注於眼前路況，操控起來也更得心應手。功能導向的科技化控台介面，搭配典雅的環艙高質感金屬木紋飾板，營造出頗具衝突感的座艙氛圍，也是本車獨特的賣點之一。

台灣本田將5代CR-V規劃為1.5 VTi（91.9萬）、1.5 VTi-S（99.9萬）及本文試駕的1.5 S（113萬）三種等級，來滿足不同預算、需求的消費者。