《時尚女錶 有稜有角》2

2017-08-18

記者林欣若／台北報導

經典八角

八角型的方登廣場（Place Vendôme）為香奈兒（Chanel）帶來無限靈感，先後以方登廣場的造型為基礎，推出了精巧又女性化的PREMIÈRE女性腕錶、以及亦柔亦剛的BOY.FRIEND女性腕錶，2015年甫推出的BOY.FRIEND，以個性、帥氣之姿，迅速獲得市場歡迎，延續去年斜紋軟呢錶帶設計，今年BOY.FRIEND推出黑色款以及極具香奈兒品牌意義的米色金款式，再度傳遞香奈兒女士永恆優雅的精神。

最佳識別 獨家米色金

「我喜愛米色，因為它如此自然，而且它總是如此時尚。」米色是香奈兒女士鍾愛的色彩之一，也是優雅與低調奢華的象徵，她推出的第一件佳績布料（Jersey）服裝是米色、1950年代推出的雙色鞋有米色、她私人寓所的沙發也是米色。香奈兒今年以米色金為BOY.FRIEND優雅換裝，運用獨家的合金技術為18K金創造出全新BEIGE米色金色彩，成就了香奈兒的獨家米色金，和另一款深邃黑相同，錶帶壓印品牌經典斜紋軟呢圖騰，為了呈現面料的豐富度，必須深刻而精確的壓印出斜紋軟呢的層次織紋，但同時要保有豐厚度以確保配戴舒適，讓金屬呈現出和織品一樣的舒適柔軟度。

圖片提供／Chanel