Tiffany古董展 180年歷史經典

2017-08-18

〔記者王瀅娟／台北報導〕Tiffany為迎接品牌創立180週年，首度引進28件古典珍藏庫作品來台，即日起至8月21日於台北101專門店展出，搭配四大Tiffany彩色寶石與今年Blue Book系列頂級珠寶，秀品牌歷史軌跡。

不同於大多數珠寶品牌，Tiffany是以文具與生活用品起家，因此品牌古董珍藏庫的收藏不僅是珠寶，還有許多與顧客生活息息相關的物品。比如此次來展最古老的作品為伸縮鉛筆，收起時為僅有3至5公分的小圓筒，附有孔眼可掛在腰上當裝飾，拉開便可書寫，非常受歡迎。來展作品多為19世紀末至20世紀上葉，正好對應美國鍍金年代（Gilded Age），當時的新富階級模仿歐洲皇室戴上冠冕與髮飾，出門使用的手袋、粉餅盒、長柄眼鏡、歌劇眼鏡甚至陽傘柄，無一不鑲金包銀；女士流行穿著馬甲，衍伸出大量的胸衣裝飾，與防止勒太緊暈厥時使用的香氛瓶等，在在顯示出Tiffany與大時代間的牽引，以及打造精緻生活的用心。

看完過去，Tiffany以11件今年Blue Book作品代表現在，亦為首度來台展出，包括鑲嵌總重近100克拉各式車工鑽石的湧流瀑布項鍊，與超過51克拉、未經優化處理的斯里蘭卡藍寶石戒指等，亦是不可錯過的焦點。