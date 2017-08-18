華碩雙鏡頭大軍 ZenFone 4來襲─機海戰拚市占 入手價免萬元 超廣角賣點獵客

〔記者吳佩樺／台北報導〕華碩ZenFone 4手機找來南韓男神孔劉代言，手機尚未發表前就因為孔劉占盡媒體版面，十分風光，孔劉昨日力挺二度來台。機海ZenFone 4主打「雙鏡頭」，台灣宣布上市ZenFone 4、ZenFone 4 Pro以及ZenFone 4 Selfie Pro，單機最低9,990元起跳。
華碩此次找來孔劉擔任亞太區代言人，代言國家涵蓋台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓等，意圖憑藉孔劉影響力穩固海外市場，力抗一向不惜重金玩鋪天蓋地行銷的OPPO等中國品牌。
華碩從ZenFone 3開始便已企圖走出一、二代的低價戰，此次ZenFone 4打出「We Love Photo」主軸，清楚點出賣點就在「拍照」，拍攝功能大幅提升。因應雙鏡頭成為手機市場上的熱門關鍵字，ZenFone 4全面加入雙鏡頭戰局，採用後雙或前雙鏡頭，並用上Sony IMX362感光元件以及大光圈設計。
ZenFone 4、ZenFone 4 Pro主打後置雙鏡頭，旗艦ZenFone 4 Pro在第二顆鏡頭加入2倍光學變焦，且採用高通S835處理器，台灣價格尚未公布。ZenFone 4則是可拍120度廣角，共有4GB、6GB二版本，單機售價10,990元、13,990元。
瞄準自拍族的ZenFone 4 Selfie Pro搭載前置雙鏡頭，支援120度廣角自拍，提供高達2,400萬畫素自拍照，前後鏡頭皆能拍攝4K影片，單機售價9,990元。此外，ZenFone 4全系列擁有美顏功能，包括一鍵美顏、人像景深。ZenFone 4和ZenFone 4 Selfie Pro即日起開賣，ZenFone 4 Pro則須等到9月。此外，早先於俄羅斯亮相的大容量電力ZenFone 4 Max，台灣亦有引進計畫。