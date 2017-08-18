朱嘉偉+戰車 首戰台灣大賽車閉幕站

2017-08-18

﹝記者方維鐸／台北報導、攝影﹞以專業試車影片在華語汽車媒體圈享有盛名的網紅賽車手朱嘉偉，日前在Peugeot總代理寶嘉聯合協力下，購入亞洲地區首輛Peugeot 308 Racing Cup TCR廠車，他將於11月初舉行的台灣大賽車閉幕站駕駛這輛新車出賽。

朱嘉偉在2015年就開國內賽車風氣之先，購入一輛Peugeot RCZ Racing Cup廠車來參加國內賽事，創下彪炳戰績。他今年已在台灣大賽車的超級房車賽S2000組取得全勝戰績，總積分大幅領先同組競爭對手。

他新購入的308 Racing Cup TCR廠車，是法國Peugeot車廠打造來跑308 Racing Cup統一規格賽，以及近年風行全球的TCR房車賽事的參賽車輛。其動力來源為一具1.6升直4 汽油缸內直噴渦輪增壓引擎（型號EP6FDTR），因應賽事需求，換上進氣限流器口徑42mm的208 T16渦輪增壓器，調校出308匹最大馬力與40.8公斤米扭力峰值的輸出水準。變速系統則採用Sadev製造的6速序列式變速箱，透過位於方向盤之後的換檔撥桿來升降檔。

車內防滾籠架、賽車座椅和安全帶皆符合FIA的規範，前輪煞車升級為AP製的對向6活塞卡鉗，搭配直徑378mm的浮動式通風碟，後輪則維持原廠單活塞和290mm的實心碟不變。目前配置18吋鋁圈與米其林270/650有紋熱融胎，實際比賽時則會換成賽事規範所要求的胎圈規格。