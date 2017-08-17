〈再靠近一點～〉愛的加溫計

2017-08-17

記者凃盈如／台北報導

情人節來臨，精挑細選一份貴重的禮物，也許是表白的猛藥，但對於要求生活細緻度的另一半或者追求對象，選份暖心的質感禮物，讓他體會你的用心！

二人世界 加溫10％

燭光晚餐之外，居家空間是展現浪漫的場所之一，但居家空間的舒適度，往往決定了氛圍。

除了鮮花、燭光，植物是空間中最能夠創造好感的媒介，天然的綠色，能神奇地點亮空間，而一盆香草、垂掛的松蘿，又或者創造清新的蕨類，都為室內空間增加淡雅的香氣，並且提升好感度，任誰在這樣的空間裡，怎能不傾心，並微妙地產生「想與你一起生活」的嚮往。

北歐品牌Ferm Living，去年開始專為室內植物布置設計一系列植栽相關家飾，讓人們對於室內植物的佈局，有了更多元的想像，也為居家空間增添自然與浪漫。

愛的味道 加溫10％

香氣，也是增加人與人之間好感的小秘訣。情人節就是得先將自己打理好才出門約會！幾款讓自己充滿魅力的沐浴用品、身體乳或者髮品，讓人想要再靠近你一小步。

來自法國的BULY推出7款香氛身體乳，靈感源自古埃及王朝與羅馬宮廷盛行的美容秘方──牛奶，以質地細緻如牛奶般絲滑的乳液，讓泡澡或沐浴後的身體藉由按摩得到吸收，讓人倍感舒適放鬆，譬如墨西哥晚香玉，揉合五香、丁香與香草，呈現帶甜的溫柔香氣。其晚間綻放的特性，是此款香氣的靈感來源，又有「夜來香」的別名，在夜裡綻放芬芳。SABON的以色列綠玫瑰洗髮與潤髮，富含天然植物油精華，深入清潔頭皮，補充頭髮養分，展現髮絲的柔順與光澤，也散發迷人香氣。

若要不動聲色改善皮膚暗沉或粗糙，使用身體去角質凝膠，是讓肌膚光滑柔嫩的小心機。Grown Alchemist珍珠身體去角質凝膠便能代謝老廢角質堆積，改善膚色，添加珍珠粉末使肌膚更明亮細緻；關係更進一步的情人，可使用按摩油，為對方來個貼心的紓壓按摩，是增進感情之道。elemental herbology「水──舒眠沐浴&身體按摩油」，以輕盈細緻的質地、溫柔的玫瑰及薰衣草精油香氣，讓人紓緩壓力及焦慮，溫柔花香精油氣息帶來幸福愉悅感，同時滋養肌膚，又或使用NEOM舒緩恬睡泡泡浴，藉由薰衣草香氣共享細語呢喃的沐浴時光。

戀甜食光 加溫10％

甜蜜的巧克力，最容易和愛情畫上等號，一頓精心打點的晚餐約會，更是為關係升級的大好時機。

GODIVA在今年再次聯手美國藝術家Sarajo Frieden，打造七夕情人節系列，包裝夢幻，為戀人獻上浪漫愛意與憧憬。2017 GODIVA七夕情人節巧克力限量口味，也是GODIVA首次推出的長型夾餡巧克力，每顆色彩斑斕的巧克力，內餡分別包裹著清香杏仁蓉、牛奶咖啡巧克力醬、草莓奶油巧克力醬等令人迷醉的甜蜜口味，搭配牛奶巧克力、黑巧克力和白巧克力，每一口都是炙熱的愛與甜蜜 。

而擁有「全球最佳酒店」殊榮的頂級酒店──香港半島酒店，於台灣半島精品店，也推出結合鮮花與巧克力的花禮，讓情人的視覺與味蕾都能恣意享受你的寵愛。一杯香氣馥郁的茶品，讓人沉浸在不需言說的愉悅之中。TWG Tea「戀人早餐茶」，以黑茶結合帶有幸福感的玫瑰與成熟漿果，茶湯透出晶瑩自然的琥珀色澤，溫暖身心，而搭配一口蝴蝶酥，更是讓人從味蕾得到濃情蜜意。香港知名糕餅店「曲奇四重奏」則與晶華酒店聯名，推出限量版的「Regent×Cookies Quartet」曲奇四重奏蝴蝶酥禮盒，將薄薄的一層層酥皮，對折成漂亮的蝴蝶狀，酥脆綿密的口感，喚起幸福的悸動。而寒舍艾麗酒店於七夕情人節晚間推出「甜蜜織戀」雙人海陸套餐，其中更針對甜點部分推出多款限定甜點，如「酒漬櫻桃可可杯子蛋糕」、「紅絲絨白巧克力蛋糕」等，挑逗愛侶們的味蕾。

圖片提供／10/10 HOPE、10/10 APOTHECARY、Buly、集品文創、GODIVA、SABON、半島精品店、晶華酒店、TWG Tea、寒舍艾麗