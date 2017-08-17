暑假(追劇)再創高峰 線上影音)搶新客 促銷大亂鬥

2017-08-17

記者吳佩樺／台北報導、攝影

線上影音OTT在台崛起且成為風潮，因應暑假再掀起一波追劇高峰，即使已進入暑假後半段，各家OTT業者仍然頻頻出招；新服務、促銷大亂鬥！

顛覆第四台 一週看7.3小時線上影音

線上影音有多夯？根據資策會創研所調查，台灣民眾平均一週花7.3小時觀看線上影音，且有超過四分之一觀看時間超過12小時，34歲以下為主要族群。

目前台灣OTT平台百花爭鳴、蓬勃發展，資策會創研所另指出，以愛奇藝、KKTV最具知名度，位居一、二名。續用率則是Netflix和myVideo搶下冠、亞軍；本土品牌面對國外業者強敵，仍然具備強大的競爭力。

線上電影市場增大 跟進單片租借

各大OTT平台的觀看數在暑假皆呈現大幅成長，紛紛再使出渾身解數卡位。愛奇藝看好線上電影市場增大，本月起跟進其他平台，推出電影單片租借服務，單片租借金額為80或90元不等，VIP會員僅要60元起，且每月可額外領取2張電影租借券。

本土業者搶客 優惠不手軟

本土業者包括KKTV、myVideo、friDay影音、LiTV為了吸引新客，優惠不手軟。KKTV上線「免費轉轉台」，主打免費觀看、免登入、免註冊、貼近傳統看電視的收視習慣，提供20台頻道，且有節目表，例如黃金十點檔有《河伯的新娘》、《三流之路》等熱門戲劇都不用付費。此外，KKTV進駐中華電信MOD。

myVideo表示：「7、8月用戶數較暑假前成長突破60%，觀看數成長1倍。」8月底前，只要註冊成為會員，輸入兌換序號「17summer」享有豪華月租30天免費體驗。登入myVideo App簽到，除了可天天領取10元看片金，另能再抽Dyson吹風機等大獎。

friDay影音祭出即日起至9月3日，訂購任一方案，首購贈送Happy Go 100點，同時參加抽W飯店萬元住宿券、新iPad Pro 10.5吋平板等。

另外，即日起至9月18日，LiTV亦有首購VOD隨選影片或豪華組合餐享有一個月免費。

美劇重原創內容 不打價格戰

相較其他業者在「價格」上面作文章，主打「原創」的Netflix價格穩定、幾乎無折扣，重心持續放在「內容」和「觀賞升級」上，例如支援杜比全景聲Dolby Atmos；日前宣布將自製首部華語電視劇《擺渡身》，找來《通靈少女》幕後製作團隊IFA Media和台灣導演柯汶利合作。

【線上影音平台 近期新服務、促銷】

愛奇藝

愛奇藝除了原本VIP會員的月繳239元、季繳657元、年繳1,999元，自本月起跟進其他平台推出院線電影單片租借，單片租借金額為80或90元不等，VIP會員僅要60元起，且每月可額外領取2張電影租借券。初期僅引進索尼與環球電影，上架數量不算多，未來會持續增加。

KKTV

KKTV在原有月繳149元付費機制下，最新上線「免費轉轉台」服務，貼近傳統看電視的收視習慣，提供20台頻道，且有節目表，主打免登入、免註冊就能免費觀看。根據KKTV觀察，平台收視高峰落在晚間10至12點，因此將熱門戲劇放在黃金十點檔時段。

myVideo

myVideo收費方式多元，包括豪華月租250元，年底前有199元優惠方案（限6期）。8月底前，只要註冊成為會員，輸入兌換序號「17summer」，即享有豪華月租30天免費體驗。登入myVideo App簽到，除了可天天領取10元看片金，另能再抽Dyson吹風機等大獎。

friDay影音

即日起至9月3日，訂購friDay影音任一方案，包含月租、天數儲值、單片租借，首購贈送Happy Go 100點，同時參加抽W飯店萬元住宿券、新iPad Pro 10.5吋平板等。friDay影音月租型30天收費為199元。另與台灣大車隊策略結盟，掃描台灣大車隊樂樂小黃QR code加入friDay會員，就能拿到30元乘車金。

LiTV

LiTV十分推薦希望保有觀看傳統電視習慣的消費者，尤其對於長者來說，進入門檻低。上月首創將節目變成電視頻道，其中豪華組合餐月繳349元，擁有400台頻道以及5大館隨選影片服務。即日起至9月18日，LiTV推出首購族購買豪華組合餐或VOD隨選影片享有一個月免費。

Netflix

跟其他平台相比，Netflix幾乎不會針對價格促銷，月繳270～390元，重心持續強化原本就重視的原創內容以及升級觀賞感受，例如支援杜比全景聲Dolby Atmos。此外，宣布將自製首部華語電視劇《擺渡身》，找來《通靈少女》幕後製作團隊IFA Media和台灣導演柯汶利合作。