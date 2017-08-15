歐舒丹蠟菊新裝 緩老升級

2017-08-15
〔記者邱巧貞／台北報導〕歐舒丹（L’OCCITANE）自十多年前在科西嘉島發現蠟菊具有卓越抗老功效，經過長期研究，以獨家技術在科西嘉島的不凋花蠟菊中萃煉出全新「蠟菊極萃複方」，其中蘊含珍稀的高效抗老活性因子。
歐舒丹蠟菊賦活系列一直是品牌全球銷售冠軍的系列，今年配方全面升級，添加更濃縮強大的蠟菊極萃複方。歐舒丹實驗室從蠟菊細胞中取得高活性蠟菊核心萃取，有助於強化肌膚支撐力，而高濃度的蠟菊精華油含有豐富橙花酸，具高抗氧化力，能幫助肌膚防禦外在環境因子帶來的傷害。
此外，包裝亦全新設計，瓶身線條優雅，閃耀淡雅金黃色澤，搭配清新氣味提升使用時的愉悅感受。
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歐舒丹蠟菊賦活極萃油30ml／4,480元富含高活性的蠟菊核心萃取與極高濃度蠟菊精華油，並完美融合7種天然植萃活性精華油：琉璃苣、月見草、藍草、藍薊、玫瑰果、杏桃油、沙棘籽油，源自天然植萃的精純精華油，可迅速深層滲透於肌膚，鎖住水分與潤澤。
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歐舒丹全新蠟菊賦活系列包含：蠟菊賦活卸妝凝霜60g／1,750元、蠟菊賦活極萃30ml／4,580元、蠟菊賦活潔面乳125ml／1,600元 、蠟菊賦活極萃油30ml／4,480元、蠟菊賦活極萃霜50ml／4,480元、高活性蠟菊賦活安瓶1ml×28瓶／4,980元。
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Kevin老師表示美容油按摩能提升肌膚彈性，呈現透亮光澤。