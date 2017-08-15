歐舒丹蠟菊新裝 緩老升級

2017-08-15

〔記者邱巧貞／台北報導〕歐舒丹（L’OCCITANE）自十多年前在科西嘉島發現蠟菊具有卓越抗老功效，經過長期研究，以獨家技術在科西嘉島的不凋花蠟菊中萃煉出全新「蠟菊極萃複方」，其中蘊含珍稀的高效抗老活性因子。

歐舒丹蠟菊賦活系列一直是品牌全球銷售冠軍的系列，今年配方全面升級，添加更濃縮強大的蠟菊極萃複方。歐舒丹實驗室從蠟菊細胞中取得高活性蠟菊核心萃取，有助於強化肌膚支撐力，而高濃度的蠟菊精華油含有豐富橙花酸，具高抗氧化力，能幫助肌膚防禦外在環境因子帶來的傷害。

此外，包裝亦全新設計，瓶身線條優雅，閃耀淡雅金黃色澤，搭配清新氣味提升使用時的愉悅感受。