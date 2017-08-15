在地食材 月餅呈餡台灣味

2017-08-15

〔記者凃盈如／台北報導〕今年月餅預購市場已開跑！統一星巴克中秋月餅結合在地食材、多樣化點心為概念，將麻豆文旦、宜蘭金棗、土鳳梨等台灣味元素入餡，從傳統經典月餅到創意甜點，如廣式月餅、鳳梨酥、脆餅等禮盒都吃得到，且一次推出月餅、咖啡與周邊用品、台灣在地好茶等共20款禮盒，價位落在390至2,000元。月餅禮盒含超過10種新口味及新類型，如「星巴克夾心蛋糕」、菠蘿泡芙夾星冰樂熱銷口味冰淇淋餡料的「月光風華」，並且在廣式月餅融合西式美味的「月光寶盒」中，還可嚐到以滷肉融入咖啡風味的月餅。禮盒包裝設計亦突破既定印象，首度運用光柵動畫技巧，讓禮盒視覺「動」起來，預購日自即日起至9月22日止，預購3天即可取貨（最快取貨日為8月21日），預購期間可享9折優惠。

奢華的頂級茶品牌TWG Tea，推出以品牌頂級茶香內餡製作而成的4款月餅口味，包含藍莓佐「乘風高翔」茶品所形成獨特杏仁內餡的「白色夢幻」、白巧克力與酸櫻桃再裹上普洱入味的蓮心內餡所創造的「紅緋櫻」口味、鑲入紅豆餡佐瓜子，充分展現抹茶和杏仁濃郁多層次的香氣「日落餘暉」，以及加入獅城早餐茶的蓮蓉餡，佐以鹹蛋黃與烤瓜子香氣的「星宿之秋」。「蓮花玉茶茗茶月餅禮盒」有不同的組合方式，可選擇2入月餅搭配蓮花玉茶茗茶，或者4入茶香月餅，亦可單買1入月餅，月餅盒裝1入380元，禮盒為1,420元起。