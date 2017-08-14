家庭號7人座SUV-2

2017-08-14

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【車長破5米 大型7人座SUV】

Mazda CX-9 SKY-G AWD旗艦型

現行第2代Mazda CX-9造型延續「KODO魂動」設計語彙，車頭大尺寸的5點盾型水箱護罩透過「魂動之翼」向兩側延伸出光型俐落的LED日行燈（整合於頭燈組內），讓前臉看起來更恢弘大器。本文試駕的SKY-G AWD旗艦型，足下配置4只20吋高剛性鋁圈及255/50R20的SUV專用胎，視覺上更能彰顯大型SUV的動感大器。

車上搭載2.5升SKYACTIV-G直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出230匹最大馬力與42.8公斤米強勁扭力，搭配高鎖定率的SKYACTIV-DRIVE 6速手自排變速箱，賦予本車優異的動力傳輸表現。國內能源局公布的歐規平均油耗為10.8公里／公升，符合2,400～3,000cc商用車能源效率最佳的1級規範。

這具新世代的缸內直噴Turbo引擎動力輸出線性順暢，賦予本車飽滿而綿延的加速性能。SKY-G AWD旗艦型配有i-ACTIV AWD智慧型4輪驅動系統，2018年式新車另導入了G-Vectoring Control G力導引控制技術，透過減速、轉向及加速等動作的車輛重心轉移，將4個輪子的抓地循跡最佳化，操控起來穩定流暢，提供車隨意走、行雲流水般的行車表現。

CX-9的座艙介面非常清晰簡練，MZD connect的訊息透過中控台上方的8吋中央資訊顯示幕來呈現，搭配環艙鈦銀色澤飾板，營造出充滿時尚科技感的車艙氛圍。2,930mm長軸距賦予本車寬敞充裕的前兩排乘坐空間，不過第3排座椅的乘坐感倒是沒想像中來得好，並不是說它的空間不如同級對手，而是以一輛車長突破5米的大車而言，卻沒有令人感到驚豔的空間表現。

台灣馬自達汽車將2018年式CX-9 SKY-G 2WD維持3車型的產品編成，價位帶介於149.8～169.8萬之間；而本文試駕的AWD旗艦型為全車系最高規車型，售價來到177.8萬，滿足對SUV循跡操控表現有更高要求的消費者。