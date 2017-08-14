家庭號7人座SUV-1

2017-08-14

記者方維鐸／報導

攝影／記者陳奕全

【韓系7人座 中大型SUV新選擇】

Kia Sorento

韓國品牌Kia上個月在國內發表第2代Sorento中大型7人座SUV，其車長與軸距比同集團國產化的現代Santa Fe剛好都長了8公分（實為海外長軸版Santa Fe的雙生車款），擁有更寬敞的車室空間。全車系標配6具氣囊及附方向盤轉向修正功能的VSM車身穩定管理控制系統，本文試駕的旗艦型還配有BSD盲點偵測系統、RCTA後方車側交通警示系統和AFLS主動轉向式頭燈。

Sorento車上搭載排氣量2.2升的CRDi柴油共軌Turbo引擎，可輸出200匹最大馬力與45.0公斤米峰值扭力，搭配6速手自排變速箱及AWD全時4驅系統，能源局公布的歐規平均油耗為12.2公里／公升，能源效率為該排氣量小客車的第3級。

這具引擎輸出的轉速域較低，豐沛飽滿的扭力隨傳隨至，起步加速感直接有力，無論在市區走走停停，或在高速公路定速巡航，都表現得可圈可點。儘管Sorento的買家多半不會是off road玩家，但本車具備AWD LOCK鎖定功能，仍提供了輕度off road的能力。底盤懸載設定則是略帶柔韌的調性，舒適中不失沉穩，不難滿足絕大多數SUV買家的偏好。

坐進車艙，Sorento儀表控台規劃仍維持這個韓國品牌的家族特色，試駕的旗艦版標配7吋LCD數位化全彩儀表，並提供可支援Apple CarPlay／Android Auto的7吋觸控影音娛樂系統，供消費者選配。其第3排的兩張5/5分離座椅，乘坐感不至讓成年人覺得過於侷促，在需要多載兩個人的情況下相當受用。

Kia總代理台灣森那美把Sorento規劃為豪華版和旗艦版兩車型，售價分別為146.9萬和159.9萬，其實跟採小客車認證的國產化現代Santa Fe領袖款7人座SUV相去不遠，若考慮其韓國原裝進口及加長8公分的長軸車體，對消費者無疑更加超值。