《旅人時光 一手掌握》4

2017-08-11

記者林欣若／台北報導

即刻讀取 世界時間

蕭邦（Chopard）向創辦人Louis-Ulysse Chopard致敬的L.U.C系列，從機芯研發、產品設計、金材熔製、錶殼加工等細節，所有的腕錶製造工序均在蕭邦內部自行製作完成，堪稱最能表現蕭邦製錶工藝的系列，L.U.C Time Traveler One是L.U.C系列的首枚世界時間腕錶，也是獻給旅人的極致之作。

同心圓 由內而外快速讀取

L.U.C Time Traveler One世界時間腕錶的設計靈感取自於地球大氣層，整款腕錶以同心圓原理設計。錶盤中央最內圈指示出日期，第二圈的鐵軌式刻度設計可透過L.U.C系列常用的尖劍型指針顯示出當地時區的小時和分鐘，此功能可利用2點鐘位置的錶冠調校。第三圈是標示24小時時標的大圓環，協調配合最外面兩圈標示著24個時區代表城市的圓盤，透過4點鐘位置的錶冠，可將圓盤配合當地時區的時間調整好，就不需要再進行任何調校，也因此，只要透過同一根指針，便可立即讀取當地和全球各時區的時間，對忙碌的商務人士或周遊列國的旅人而言，非常方便。

L.U.C Time Traveler One世界時間腕錶提供三種不同配色、外觀和材質的豐富選擇，每一款均符合蕭邦L.U.C系列嚴格的品質標準，42毫米錶殼、12.09毫米厚度，是剛好又舒適的尺寸，結合緞紋磨砂與拋光質感的表面處理，也賦予腕錶出眾風采。

圖片提供／Chopard