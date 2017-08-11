《旅人時光 一手掌握》3

2017-08-11

記者林欣若／台北報導

航班資訊 隨手掌握

2002年推出的Tambour，讓路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）正式跨足腕錶市場，2017年Tambour Horizon問世，這是LV第一款智能腕錶，正式宣告腕錶進入數位時代。

Tambour Horizon是以Tambour系列的Tambour Moon為原型，從錶盤到錶帶，充分展現精品龍頭的氣勢，光是錶圈就有Graphite、Monogram或Black三種選擇，基本錶盤有九個，搭配Monogram、Eclipse、Damier、Damier Azur等不同背景，可排列組合出5,000種面盤；錶帶更多達60款，男、女各30款，涵蓋各種色彩和材質，從Damier和Monogram帆布到皮件產品系列採用的皮革都可運用於錶帶。

城市導覽 智慧定位

這款專為旅人打造的智能腕錶，除了外型以客製化精品取勝，功能也貼近旅人需求，獨家應用程式「My Flight」提供搭機旅客各種資訊，包括航班時間、航廈和登機門資訊、班機延誤訊息、以及距離降落的時間等，配戴者都能隨時更新掌握；另一個應用程式「City Guide」內建紐約、倫敦等全球七大觀光都市的優質景點資訊，利用智慧定位功能便可顯示鄰近餐廳、飯店、歷史地標、和觀光景點，讓旅途更順暢愉快。另外，錶面外圈有24小時顯示、GMT功能也為旅人設想，只要透過簡單操作，就能顯示各大城市名稱，以及選定時區的對應時間。

圖片提供／Louis Vuitton