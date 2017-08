2017-08-11

〔記者王瀅娟/台北報導〕Coach秋冬以大草原漫遊為靈感,融入童趣風格,顯現成熟中不失幽默的態度。

Coach自Stuart Vevers執掌設計以來,持續發揚美式經典風格路線,秋冬女裝融入Tom Boy風格,洋裝領子的長條絲帶設計可往前綁成領結,洋溢男孩氣息;男裝延續學院風格,加入NASA太空奇想。男女裝皆有的大翻領羊毛外套,不經刻意處理,呈現原始粗獷風情,可拆卸設計讓顧客自行決定今天要休閒或盛裝。

自第一季火箭圖騰大紅後,Coach每季都會發展出一些童趣的設計,秋冬新加入的是1931年推出的費雪鴨玩具,還有櫻桃、冰淇淋聖代、小汽車模型等圖騰,當然Rexy恐龍也未缺席,本季還擔綱起拉經典馬車Logo的重責大任。

Coach與美國當紅歌手席琳娜聯名合作的Selena Grace手袋為秋冬強力主打,為一款可因應各種需求與場合的實用手袋,處處可見她的專屬印記,如皮革掛牌上的簽名、包內側皮牌上的經典格言「To be you is to be strong」、手袋底部壓印她手寫的「Love yourself first」等,個人風格十足。

