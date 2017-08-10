歐日個性化Crossover

2017-08-10

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

英倫3缸Turbo跨界潮旅 MINI Cooper Countryman

去年美國洛杉磯車展MINI發表第2代Countryman，發展自BMW集團的UKL 2模組化平台，擁有跟自家Clubman、BMW現行X1和2系列Active Tourer相同的2,670mm軸距，車長則來到4,299mm，雖然比BMW X1要短了14公分，然而比起上一代Countryman，長寬尺碼則分別增加了20公分與3公分有餘，意味著新車空間實用性有著大幅成長進步。

國內於今年3月導入Cooper Countryman和Cooper S Countryman兩車型，本文試駕的Cooper Countryman採用BMW集團代號B38的1.5升直3 TwinPower Turbo引擎，可輸出136匹最大馬力及22.4公斤米峰值扭力，搭配Steptronic 6速手自排變速箱，其0～100公里／時加速需時9.6秒，極速可直上200公里／時，能源局公布的平均油耗為14.4公里／公升，符合其排氣量級距的2級規範。

Cooper Countryman驅策起來雖沒有記者年初在英國試駕的Cooper S Countryman那般澎湃強勁，然而順暢線性的加速表現，對一般時尚Crossover買家來說還算恰如其分。UKL 2前驅底盤的穩定性極佳，轉向系統回饋感相當明確，動力輔助輕重合宜，駕馭感受稱得上同類型跨界休旅車之佼佼者。

新Countryman儀表控台設計和前一代大不相同，空調出風口改成視覺上沉穩內斂的長方形，搭配大面積Piano Black內裝飾板，讓座艙調性顯得較為精緻成熟。中控台的MINI Visual Boost 6.5吋繁體中文螢幕與LED中央儀表飾環，為這款英倫跨界潮旅注入了時髦科技感；試駕車還另外加價近8萬元選配MINI Yours Lounge真皮內裝（Carbon Black色），更替座艙質感加分不少。

MINI總代理汎德公司將Cooper Countryman開出161萬起跳的售價，一如以往原廠推出了相當多個性選配和加裝品，讓車主自行打造彰顯個人風格的Crossover座駕。

MINI Cooper Countryman小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,299×1,822×1,631mm

軸距：2,670mm

引擎型式：直3 DOHC 12汽門 TwinPower Turbo

排氣量：1,499cc

最大馬力：136匹／4,400～6,000轉

最大扭力：22.4公斤米／1,400～4,300轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：Steptronic 6速手自排

0～100公里／時加速：9.6秒

極速：200公里／時

平均油耗：14.4公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,200～1,800cc歐規油耗）

售價：161萬起

日系Crossover新世代登場 Subaru XV 2.0i-S

新加坡意美汽車集團由於身兼亞洲地區9個國家的Subaru總代理，得以在今年6月於台灣舉行第2代XV日本以外的亞洲市場首發上市活動，讓國內消費者能搶先歐洲、中國等大市場之前體驗這款新世代Crossover的全面進化。

第2代XV的造型體現Subaru品牌DYNAMIC×SOLID設計DNA，SGP底盤軸距為2,665mm，比上一代XV增加了30mm，車室空間理當有所成長，並擁有能應付輕度越野的220mm最低離地高度，以實現消費者對跨界休旅車的期待。

車上搭載一具排氣量1,995cc的自然進氣水平對臥4缸引擎，可輸出156匹最大馬力，最大扭力則為20.0公斤米，與其搭配的Lineartronic CVT無段變速自排系統，經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑13.3公里，是此排氣量級距的第2級表現。

本車油門反應輕盈靈敏，加速力道十分充沛流暢，Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，賦予其均衡確實的循跡表現。儘管絕大多數XV的買家不太可能把車開去off road，然而車上的X-Mode系統提供了因應惡劣路面條件的越野或脫困能力，總是比一般兩輪驅動的車款具有更全方位的行動力。

XV 2.0i-S採用深沉內斂的黑色皮質內裝，車上橘色縫線營造出精緻工藝感，並妝點以霧銀內裝飾板，讓車艙氛圍流露出時尚前衛的調性。中控台上方標配6.3吋LCD多功能行車資訊顯示螢幕，空調出風口中間則為可支援Android Auto和Apple CarPlay的8吋LCD多點觸控智慧影音系統，讓需要整合3C科技用品的車主感到貼心便利。

總代理意美汽車此番導入的第2代XV規劃成2.0i及本文試駕的2.0i-S兩車型，分別開出95萬與108萬的車價，對崇尚日本原裝進口品質與AWD循跡穩定性的個性化Crossover買家自有其說服力。

Subaru XV 2.0i-S小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,465×1,800×1,615mm

軸距：2,665mm

引擎型式：水平對臥4缸DOHC 16汽門

排氣量：1,995cc

最大馬力：156匹／6,000轉

最大扭力：20.0公斤米／4,000轉

驅動方式：對稱式全時4輪驅動

排檔設計：Lineartronic無段變速自排

極速：194公里／時

平均油耗：13.3公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：2級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：108萬