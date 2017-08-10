夏天就是要玩水！ 防水3C大集合

2017-08-10

記者吳佩樺／台北報導

夏天就是要玩水！隨身3C以免發生悲劇，當然要首選防水！

市面上防水3C多元，包括手機、相機、耳機、喇叭、穿戴式裝置等，其中僅管手機瓜分不少相機市場，但防水相機強悍的水中拍攝功能，依舊有著穩定的客群，且主打耐候型，功能涵蓋防塵、防水、防摔以及耐寒，是防水手機比不上的，今年Olympus、富士、Nikon等都有新機型上市。此外，因應趨勢，愈來愈多360度全景相機也都具備防水能力。

提醒的是，使用防水3C除了要注意防水深度，像生活型防水只能防潑水，千萬別下水。同時更要遵從原廠使用規範，包括可否浸泡到海水中，免得後續維修產生糾紛，反而讓夏日玩水「趣」，徒增遺憾。

圖片提供／Olympus、富士、Nikon、Sony、米家、Moto、華為、TomTom、CASIO、Garmin、AfterShokz