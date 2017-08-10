夏天就是要玩水！ 防水3C大集合

2017-08-10

記者吳佩樺／台北報導

夏天就是要玩水！隨身3C以免發生悲劇，當然要首選防水！

市面上防水3C多元，包括手機、相機、耳機、喇叭、穿戴式裝置等，其中僅管手機瓜分不少相機市場，但防水相機強悍的水中拍攝功能，依舊有著穩定的客群，且主打耐候型，功能涵蓋防塵、防水、防摔以及耐寒，是防水手機比不上的，今年Olympus、富士、Nikon等都有新機型上市。此外，因應趨勢，愈來愈多360度全景相機也都具備防水能力。

提醒的是，使用防水3C除了要注意防水深度，像生活型防水只能防潑水，千萬別下水。同時更要遵從原廠使用規範，包括可否浸泡到海水中，免得後續維修產生糾紛，反而讓夏日玩水「趣」，徒增遺憾。

圖片提供／Olympus、富士、Nikon、Sony、米家、Moto、華為、TomTom、CASIO、Garmin、AfterShokz

  • 僅管手機瓜分相機市場，防水相機依舊有穩固的支持客群。圖為Casio EX-FR100L。

    僅管手機瓜分相機市場，防水相機依舊有穩固的支持客群。圖為Casio EX-FR100L。

  • 夏天就是要玩水，隨身3C避免悲劇，首選防水。圖為米家全景相機。

    夏天就是要玩水，隨身3C避免悲劇，首選防水。圖為米家全景相機。

  • 防水型耳機也很適合運動使用，配戴符合人體工學。圖為AfterShokz Trekz Titanium AS600。

    防水型耳機也很適合運動使用，配戴符合人體工學。圖為AfterShokz Trekz Titanium AS600。

  • 防水3C使用要遵守原廠規定，例如Sony NW-WS623防水隨身聽一大特色是可防海水。

    防水3C使用要遵守原廠規定，例如Sony NW-WS623防水隨身聽一大特色是可防海水。

  • AfterShokz Trekz Titanium AS600耳機

    AfterShokz Trekz Titanium AS600耳機

  • Sony NW-WS623隨身聽

    Sony NW-WS623隨身聽

  • TomTom Touch運動手環

    TomTom Touch運動手環

  • Sony SRS-XB10藍牙喇叭

    Sony SRS-XB10藍牙喇叭

  • Garmin VIRB 360相機

    Garmin VIRB 360相機

  • 華為FIT智慧錶

    華為FIT智慧錶

  • Nikon Coolpix W300相機

    Nikon Coolpix W300相機

  • Sony XZ Premium手機

    Sony XZ Premium手機

  • MOTO VerveOnes+ME耳機

    MOTO VerveOnes+ME耳機

  • 富士FinePix XP120相機

    富士FinePix XP120相機

  • Casio EX-FR100L相機

    Casio EX-FR100L相機

  • 米家全景相機

    米家全景相機

  • Olympus Tough TG-5相機

    Olympus Tough TG-5相機