七夕獻愛 繽紛珠寶傳情

2017-08-09

〔記者王瀅娟／台北報導〕七夕將至，珠寶品牌紛紛推出繽紛色彩與花卉主題珠寶，讓有心人送給有情人。

Gucci GG Running系列以令人耳目一新的方式重新詮釋GG Logo，鑲嵌藍、橘、粉、黃色等剛玉、拓帕石、沙弗萊石、紫水晶等彩色寶石，繽紛色調注入現代活潑朝氣。Icon Bloom系列以經典Flora花卉圖騰為靈感，琺瑯手工繪製優雅細緻的花草圖騰，搭配波浪或金珠滾邊飾邊，洋溢古典氣息。

Harry Winston集結旗下花卉主題珠寶，首次以線上體驗方式引領顧客進入「溫斯頓花園」，進入網站（http://hkgarden.harrywinston.beats-digital.com/pc/index.html?utm_source=axj_pc）後以手機掃描QR Code，欣賞向日葵、百合花、蓮花、鬱金香與勿忘我等品牌之花的璀璨光芒。顧客也可親臨店上欣賞，有特別打造的溫斯頓花園拍照區，即日起至9月3日預約鑑賞並拍照打卡，還可獲得意外驚喜。

Bvlgari則推出大中華區限定版Divas’ Dream項鍊，玫瑰金鑲嵌粉紅剛玉的扇形鍊墜，彷彿情人嬌羞的臉龐；項鍊背面亦有精緻的扇形雕紋，反過來佩戴亦別有風情，台灣限量僅10條。