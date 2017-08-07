歐系高級品牌小型Crossover-2

2017-08-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【北歐時尚Crossover改推汽油款】

Volvo V40 Cross Country T4

兼具個性與時尚感的小型Crossover跨界休旅車，現已成為各大高級車製造廠的兵家必爭之地，瑞典Volvo車廠於2016年3月的日內瓦車展推出V40 Cross Country小改款，其車頭前臉設計跟隨V40小改款的腳步，融入Volvo新世代車款的造型DNA，讓人有煥然一新的視覺感。

記者此番試駕的V40 Cross Country T4為目前國內主打的汽油新車型，從2017年式開始全面替代原先柴油動力的V40 Cross Country D4車型，搭載一具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎，可輸出190匹最大馬力，並在1,500～4,000轉間形成一段峰值為32.6公斤米的扭力高原，搭配Geartronic 8速手自排變速系統，動力性能表現十分出色。

雖然扭力輸出要比原先D4柴油動力降低了8.2公斤米，然而根據原廠性能數據，本車0～100公里／時加速僅需7.4秒，實際驅策起來感覺比柴油的D4更富快意，兩者動力特性迥異。儘管V40 Cross Country比V40掀背車多出40mm的離地淨高，但操控感受與行路表現並不會相差太多，依舊讓人覺得穩健踏實。

這輛安全旗艦版試駕車標配拋光鋁合金嵌飾內裝，座椅包覆以質感細膩的舒適真皮，並車上銅色縫線，整體視覺質感個性而冷冽。中央出風口上方Sensus Connect連網影音娛樂系統的7吋整合式彩色螢幕，能讓駕駛人輕鬆操作車上各項科技系統功能，並可依個人偏好改變設定，能顯示藍牙通訊暨音樂串流系統、PAC停車輔助攝影機，以及GPS衛星導航系統的畫面。

Volvo Car Taiwan將V40 Cross Country T4規劃了運動版與安全旗艦版兩車型等級，其配備差異主要是在主動式安全科技與影音娛樂系統上，運動版售價為149萬，安全旗艦版則來到164萬，兩者有著15萬的價差，讓消費者可依個人的偏好與需求來做選擇。