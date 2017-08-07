歐系高級品牌小型Crossover-1

2017-08-07

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【三芒星小型Crossover期中進化】

Mercedes-Benz GLA200

眼見主要對手的小型Crossover產品熱賣，Mercedes-Benz也以其入門前驅車MFA平台開發出GLA車系，在全球各主要市場都創下不錯的銷售成績。今年初北美國際車展GLA小改款新車正式亮相，台灣地區很快就在5月下旬發表上市，並一口氣導入了GLA180、GLA200、柴油的GLA200d，以及頂級性能版的Mercedes-AMG GLA 45 4MATIC，提供國內消費者相當多樣的車型選擇。

這裡試駕的小改款GLA200搭載一具1.6升直4缸內直噴Turbo引擎，最大馬力輸出為156匹，從1,200轉即可產生峰值為25.5公斤米的扭力高原，與該引擎搭配的7G-DCT雙離合器7速自手排變速系統，小改款透過齒輪比與換檔程式的改進，有效將其0～100公里／時加速時間縮短了0.7秒之多，來到8.1秒的水準。

一開上路，本車即展現直接綿密的加速反應，在車流不大的快速道路上大腳油門一拜，還能讓你感受到些許推背快感。車上配備原廠舒適型懸載，搭配規格235/50的18吋胎圈，路面回饋明確紮實，高速過彎時仍保有絕佳的穩定性，均衡的行車表現讓人留下不錯的印象。

GLA的內裝格局大抵維持著A-Class的基調，這輛試駕車AMG DINAMICA黑色類麂皮飾板、三輻式多功能真皮／DINAMICA類麂皮平底跑車方向盤、白色冷氣出風口飾環，搭配椅面有白／灰色飾條的黑色ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅，讓原本簡約洗練的車艙透露出工廠賽車般的戰鬥氣息。設置在中控台上方的7吋高解析度TFT螢幕，則為內裝增添些許3C科技風格。

儘管Mercedes-Benz的用料質感不見得是同級德國車之最，但精實的組裝卻也教人難以挑剔，時髦先進的配備更令消費者甘願拿出大把銀子買單。台灣賓士這次將小改款GLA200開出199萬的起跳價，對想晉升三芒星廠徽的小型Crossover買家自有一定的吸引力。