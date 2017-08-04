《男室品味》酷爸Jerry

2017-08-04

文／陳鴻文(室內設計師)

誰說只有「黃金單身漢」才能在自宅裡恣意揮灑個人色彩？

身為人父的Rick和Jerry，便以巧思打造擁有個人風格卻也同時讓家人享受其中的窩心住宅。

輕熟男心裡，住著一個小男孩！

Jerry是位化工工程師，興趣是旅行、美食，喜歡搜集公仔、老東西。他喜歡的色彩和風格較有個性，屬於有點man，又帶點冷調的性格。

在客廳的安排中，他以一張復古仿舊皮沙發鎮住空間，再以客廳水泥牆面為背景，與之搭配的是具備強烈個性的鋼筋書櫃，裏頭搜集的大大小小玩具，展現了自己的興趣。另外，使用復古皮箱為桌茶几，再鋪上一張牛皮地毯，便讓空間有了大人感的熟男味道，與Rick家客廳以草綠色地毯所襯搭的溫馨氛圍，形成對比。

去旅行吧！機翼造型的餐桌吧檯。

Jerry的廚房，酷炫的造型則完全反映出他的個性和喜好。雖然使用的是木紋色廚具，但從客廳望去，還有個具備獨特機翼造型的餐桌吧檯，吻合了他對於旅行的渴望，吧檯上方掛了盞船燈，右側牆面以不鏽鋼毛絲面材質與仿舊紅磚牆相間，為空間捎來復古摩登的味道；雖然餐桌尺度較小，但以獨特的造型，來強化餐廚空間的個性。

在微魔幻氛圍裡，安然入睡！

臥室的最大特色，便是以單品家具陳列為主，從皮箱造型書櫃、魔術方塊的床頭櫃搭配魔術帽吊燈，乃至跳色的舊木化妝台，每一樣家具都反映了個人喜好與品味。與Rick家雖然同為木紋色的收納衣櫃設計，但此處木紋紋理的排列，是以傾斜的人字拼排，讓衣櫃櫃面視覺顯得更出跳有個性。

圖片提供／陳鴻文